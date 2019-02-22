父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



林口長庚過去收治個案，一名70多歲的阿成（化名），年輕時花名在外，拋家棄子將近50年，到了晚年獨居過活，沒想到罹患腎惡性腫瘤併肺部、肋骨轉移，病情急轉直下，需要家屬進行醫療決策及安寧緩和討論，但家屬完全不願意處理，更一股腦抱怨他過去種種惡行，社工雖無法解決家庭難題，但透過積極聯繫，數天後大兒子主動回電，表明願意協助處理，「即便恨了他50年，但他還是我爸爸」，終於讓失散50年的父子見了最後一面。

林口長庚紀念醫院社會服務課社工師朱伶穎指出，阿成伯伯過去曾有2段婚姻關係，有4男4女共8名子女，但過去生活複雜，且離家不顧妻小，導致家庭關係失和，到了退休後獨居在外，日前因身體不適，急診就醫被診斷出罹患腎惡性腫瘤併肺部、肋骨轉移，病情相當不樂觀。

朱伶穎表示，由於醫療團隊評估，需要家屬出面協助進行醫療決策及討論是否簽署安寧緩和，因此輾轉聯繫上阿成伯伯的親哥哥，沒想到哥哥劈頭拒絕、甚至對著社工大罵「你也不看看他之前多惡劣，憑什麼現在要我去幫他」，朱透過耐心傾聽、安撫家屬情緒，多次溝通後，終於取得阿成親兒子的聯繫電話。

「我3歲的時候，爸爸就離家出走了」阿成兒子起初接到社工來電，還以為是詐騙電話，因為父親離家50多年，生長過程中對爸爸沒有太多印象，親戚長輩們也不願意再和爸爸有任何瓜葛，但在朱勸說下，阿成兒子不顧家人反對，過了數天後決定要來長庚，見爸爸最後一次。