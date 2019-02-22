親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57聯合報 記者許政榆╱即時報導

林口長庚過去收治個案，一名70多歲的阿成（化名），年輕時花名在外，拋家棄子將近50年，到了晚年獨居過活，沒想到罹患腎惡性腫瘤併肺部、肋骨轉移，病情急轉直下，需要家屬進行醫療決策及安寧緩和討論，但家屬完全不願意處理，更一股腦抱怨他過去種種惡行，社工雖無法解決家庭難題，但透過積極聯繫，數天後大兒子主動回電，表明願意協助處理，「即便恨了他50年，但他還是我爸爸」，終於讓失散50年的父子見了最後一面。

林口長庚紀念醫院社會服務課社工師朱伶穎指出，阿成伯伯過去曾有2段婚姻關係，有4男4女共8名子女，但過去生活複雜，且離家不顧妻小，導致家庭關係失和，到了退休後獨居在外，日前因身體不適，急診就醫被診斷出罹患腎惡性腫瘤併肺部、肋骨轉移，病情相當不樂觀。

朱伶穎表示，由於醫療團隊評估，需要家屬出面協助進行醫療決策及討論是否簽署安寧緩和，因此輾轉聯繫上阿成伯伯的親哥哥，沒想到哥哥劈頭拒絕、甚至對著社工大罵「你也不看看他之前多惡劣，憑什麼現在要我去幫他」，朱透過耐心傾聽、安撫家屬情緒，多次溝通後，終於取得阿成親兒子的聯繫電話。

「我3歲的時候，爸爸就離家出走了」阿成兒子起初接到社工來電，還以為是詐騙電話，因為父親離家50多年，生長過程中對爸爸沒有太多印象，親戚長輩們也不願意再和爸爸有任何瓜葛，但在朱勸說下，阿成兒子不顧家人反對，過了數天後決定要來長庚，見爸爸最後一次。

隔著加護病房，阿成兒子望著插滿管路、沒有意識的爸爸，雖然宛如陌生人，但卻默默紅了眼眶，可能是感應到兒子來探病，阿成伯伯在兒子探視後1天就過世了。朱伶穎表示，阿成兒子恨了父親50年，最後也選擇面對並放下仇恨，每個人都有各自的家庭問題，但面對生命臨終的時刻，仍然能感受到親情的緊密。

林口長庚醫院。圖／截自google地圖
林口長庚醫院。圖／截自google地圖
分享

社工長庚獨居
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

失智手環奏效！68歲翁外頭迷路 警靠手環助返家

2019-02-22 15:34

舞廳散場酒客滋事挑釁 台南警方開3槍壓制

2019-02-22 15:13

蘆洲爆虐童案 上百民眾肉搜包圍

2019-02-22 14:26

保母疑用吹風機燙傷男童 家長提告並將男童帶離桃園

2019-02-22 13:43

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39

起訴已被遣返的大陸賣春女？檢：通緝25年不讓她來台

2019-02-22 11:27

汐止豆花店火災 老闆娘燒傷送醫急救

2019-02-22 11:12

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

「妹妹要不要看A片？」 基隆驚傳變態小黃司機

2019-02-22 11:02

蘆洲虐童案2歲童由親屬安置 母昨至今拒接電話

2019-02-22 10:53

新北再傳兒虐案 市府：孩童早安置安全無虞

2019-02-22 10:49

影╱車擦撞14歲少女沒事就肇逃 正義騎士追線索

2019-02-22 10:23

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

耕耘機翻覆 老農遭壓死

2019-02-22 00:36

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

扛轎打群架 媽祖前罰跪懺悔

2019-02-21 23:35

冰淇淋中加料 男迷昏按摩女洗劫財物被訴

2019-02-21 21:10

貨櫃車國道翻覆呈折甘蔗狀 幸好司機只受輕傷

2019-02-21 19:59

柴犬被飼主綁前腳站立稱管教 動保處稽查提醒勿過當

2019-02-21 19:02

影／七旬老農操作「三腳仔」整田 遭重壓身亡

2019-02-21 17:02

將6天燈綁一起升空就燒毀墜落 新北消防開罰3千元

2019-02-21 15:42

影／跳樓掉槍還斷腿 拉Ｋ男躲回收場仍被逮

2019-02-21 15:29

男職場受辱竟毆身障姊出氣 打死人還找葬儀社幫隱瞞

2019-02-21 14:33

好奇撫弄生殖器 男童遭姑丈水管鞭打下體

2019-02-21 14:32

6個天燈齊綁升空變火球 違規業者挨罰3千

2019-02-21 13:57

夫攜妻兒燒炭4死案 檢：妻吸一氧化碳致死可能大

2019-02-21 13:57

影／北港廟會打群架 滋事者被帶到媽祖前罰跪懺悔

2019-02-21 13:53

私用路旁住戶的水 火爆屋主拿監視器鏡頭敲破工人頭

2019-02-21 13:31

北市國宅大樓竄出火舌 緊急疏散18人

2019-02-21 13:05

整田出意外 苑裡老農遭農機壓死

2019-02-21 13:01

女搭Uber醉得不省人事 警方忍笑急call「母老虎」救援成功

2019-02-21 12:44

男童跌倒撞傷頭昏迷 新店警開道助送醫救回一命

2019-02-21 12:00

建築工酒駕出車禍 找同事頂包反悔當場自首

2019-02-21 11:58
看更多

熱門文章

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

極速救援！海巡派四名特勤搭機趕赴現場展開奪船行動！

2019-02-21 19:57

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

影／七旬老農操作「三腳仔」整田 遭重壓身亡

2019-02-21 17:02

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

捷運廁所剛撿到手機就被失主怒嗆告侵占 她用這招反擊

2019-02-21 18:10

針孔錄下醫師性侵惡行 檢察官：手段雖違法但有證據力

2019-02-21 18:26

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍

2019-02-21 17:01

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

涉詐領公關費 二林工商校長20萬元交保

2019-02-21 17:47

查緝詐騙集團車手6警遭起訴 新北警：遺憾

2019-02-21 17:46

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39

「最貴停車場」原明天3拍臨時喊卡 停拍原因曝光

2019-02-21 16:06

海巡特勤為登船常攻堅 穩鵬號為首度跨國救援任務

2019-02-21 20:54

才笑說「你們搞錯了！」 警方下一秒天花板抄出槍彈

2019-02-22 12:40

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top