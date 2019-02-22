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失智手環奏效！68歲翁外頭迷路 警靠手環助返家

2019-02-22 15:34聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市蘆竹區1名68歲林姓老翁，昨日下午獨自待在路旁，巡邏員警經過發現後，察覺疑似失智老翁迷路，憑著老先生穿戴手環上的「奉化路」3個字，再透過鄰近多個社區警衛協助聯繫，終於幫他找到了回家的路。

蘆竹警分局外社派出所警員呂其上、陳志一，昨日巡邏時，發現林翁呆坐在路旁，一臉疲憊，當下住家地址、姓名皆問不出個所以然，於是便將他先載返派出所內休息。

此時，眼尖員警發現他手上的手環上寫有「奉化路」3個字，於是研判應該是居住在奉化路上的某個社區，只是該路段社區大樓林立，逐家挨戶的找也不是辦法，於是便請其中1個社區大樓的警衛協助以電話聯繫其他社區，過不了半小時，便找到了老先生的家人。

原來老先生從早上7時出門迷途後，一路自奉化路徒步走到了外社赤塗崎地區，整整超過了8個小時。家屬在發現老先生走失後，也焦急的四處尋找，當員警將老先生安全送返家時，家屬感激的不斷握著員警雙手致謝。

警方提醒，民眾家中若有失智老人、心智障礙等易走失高風險族群的家人，可向區公所申請愛心手鍊配戴，或至戶政事務所更新身分證照片，以提升人臉辨識系統辨識度，亦可到警察局或分局進行指紋捺印建檔，俾利警方於最短時間內協助迷途者返家。

桃園市蘆竹區一名68歲林姓老翁，昨日下午獨自待在路旁，巡邏員警經過發現後，察覺疑...
桃園市蘆竹區一名68歲林姓老翁，昨日下午獨自待在路旁，巡邏員警經過發現後，察覺疑似失智老翁迷路，憑著老先生穿戴手環上的「奉化路」三個字，再透過鄰近多個社區警衛協助聯繫，終於幫他找到了回家的路。圖／警方提供
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