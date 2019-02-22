保母疑用吹風機燙傷男童 家長提告並將男童帶離桃園

2019-02-22 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市1歲男童，疑被保母燙傷屁股、生殖器。圖／取自臉書爆料公社 分享 facebook 桃園市驚傳1歲多男童，被保母用吹風機烙燙傷生殖器及屁股，家長不接受保母說法，向保母協會投訴，提出傷害告訴，案由社會局介入處置。桃園市社會局表示，男童父母已先將男童帶離桃園，交由其他的親友照顧，將由當地社會局進一步後續調查、追蹤。

桃園市平鎮區1歲男童家長，在臉書不公開社團「爆料公社」發文，18日下午到中壢區保母家，接1歲多的兒子返家，發現小孩開始哭鬧、全身顫抖，幫兒子洗澡才發現，屁股、生殖器有網狀烙印起水泡。

男童父親並在臉書公布與保母LINE對話紀錄。詢問男童身上為何有多處傷痕，保母起初辯稱，換尿布時沒發現有燙傷，後來又改口說，因男童屁股、生殖器沾到排泄物，洗完後怕孩子著涼，才使用吹風機烘乾，吹風機出風口太熱及不小心觸碰到，才會造成網狀燙傷傷痕。

男童父親19日帶孩子到衛福部桃園醫院驗傷，經檢查幼童屁股、生殖器、後頸有燙傷痕跡，屁股、生殖器甚至留下網狀烙印起水泡。家長心疼1歲多大的孩子細皮嫩肉，竟遭保母狠心對待，已向中壢警方提起出傷害告訴。