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蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蘆洲虐童影片曝光後，昨天深夜有大批網友包圍該名母親住處。記者林昭彰／攝影
蘆洲虐童影片曝光後，昨天深夜有大批網友包圍該名母親住處。記者林昭彰／攝影
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新北市蘆洲爆虐童案件，引發大批網友肉搜並包圍母親住處，昨天曝光的虐童影片為今年一月該名母親酒後情緒失控，親自拍下來欲傳給老公，想要對方返家一同照顧孩子。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，經了解男童一直是由該名母親照顧，對方供稱以前不曾對孩子施暴，這是第一次情緒失控，真的很後悔。

今年1月6日家防中心接獲通報，隨即派社工前往了解，男童身上有多處瘀青，並將男童交由親屬照料，該則虐童影片為母親在多次情緒累積下，疑似酒後所拍下傳給對方，目的是為了讓老公回家。許芝綺表示，當時就已掌握這則影片，但並非母親散播影片，實在不清楚散播影片者公布的動機與目的。

許芝綺表示，這次事件最主要是夫妻間的衝突所致，母親在情緒壓力下，對孩子有施暴的情形，根據母親及親屬的說法，男童以前不曾有過被施暴的情形，為了讓該名母親安心去面對婚姻暴力事件，2歲男童及其哥哥已交由親屬安置。

許芝綺說，雖然男童已交由他人安置，但男童一直是由母親照顧，孩子與母親的關係緊密，因此母親還是可以探望孩子，但前提是要在其他親屬監督下，不得單獨相處；另外，稍早已經聯繫上該名母親，接下來也會在家防中心協助下協助處理兒童受虐與婚姻暴力兩起個案。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，這次的事件最主要是夫妻間的衝突所致...
新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，這次的事件最主要是夫妻間的衝突所致。記者張曼蘋／攝影
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