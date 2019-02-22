蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



蘆洲虐童影片曝光後，昨天深夜有大批網友包圍該名母親住處。記者林昭彰／攝影 分享 facebook 新北市蘆洲爆虐童案件，引發大批網友肉搜並包圍母親住處，昨天曝光的虐童影片為今年一月該名母親酒後情緒失控，親自拍下來欲傳給老公，想要對方返家一同照顧孩子。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，經了解男童一直是由該名母親照顧，對方供稱以前不曾對孩子施暴，這是第一次情緒失控，真的很後悔。

今年1月6日家防中心接獲通報，隨即派社工前往了解，男童身上有多處瘀青，並將男童交由親屬照料，該則虐童影片為母親在多次情緒累積下，疑似酒後所拍下傳給對方，目的是為了讓老公回家。許芝綺表示，當時就已掌握這則影片，但並非母親散播影片，實在不清楚散播影片者公布的動機與目的。

許芝綺表示，這次事件最主要是夫妻間的衝突所致，母親在情緒壓力下，對孩子有施暴的情形，根據母親及親屬的說法，男童以前不曾有過被施暴的情形，為了讓該名母親安心去面對婚姻暴力事件，2歲男童及其哥哥已交由親屬安置。