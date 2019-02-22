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起訴已被遣返的大陸賣春女？檢：通緝25年不讓她來台

2019-02-22 11:27聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

外貌亮麗的廣東靚妹萬女，為來台賣春，由偽造集團為她偽造年收入人民幣13萬元、銀行...
外貌亮麗的廣東靚妹萬女，為來台賣春，由偽造集團為她偽造年收入人民幣13萬元、銀行存款人民幣6萬元的個人資信證明，以觀光名義8度來台，去年10月在台中市短期出租套房被警查獲，萬女坦承來台賣春，台中地檢署今天依偽造文書罪將她起訴。圖／本報資料照
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外貌亮麗的廣東靚妹萬女，為來台賣春，由偽造集團為她偽造年收入人民幣13萬元、銀行存款人民幣6萬元的個人資信證明，以觀光名義8度來台，去年10月在台中市短期出租套房被警查獲，萬女坦承來台賣春，台中地檢署今天依偽造文書罪將她起訴。

檢察官表示，萬女被警查獲賣春後，已被移民署遣返回大陸，而檢方今天將她起訴，為的是不讓她繼續來台賣春，法官傳喚她未到案將會發布通緝，通緝時間長達25年，她若再度來台賣春，入境海關即會被查獲。

起訴書指出，30歲的萬女是廣東省清遠市人，長相美貌，身村高挑，為來台灣賣春賺錢，由萬女支付人民幣6500元、及人民幣4500元不等的價格，並提供個人照片、中華人民共和國居民身分證等文件。

由綽號「媛媛」、「陽光」之人，偽造「勞氏質量認證（上海）有限公司」開立萬女具年收入13萬收入第在職證明、不實的中國建設公司簽立的萬女具人民幣6萬元存款的個人資信證明書、及不實的上海市職業工會」社會保險繳費紀錄，作為萬女申請個人旅遊來台的證明文件。

「媛媛」等人，再將偽造的財力證明文件、萬女提供的資料，委託不知情的萬世吉旅行社、金桂冠旅行社、嘉華旅行社代辦人員，以觀光名義，向內政部移民署申請萬女來台旅遊觀光。

萬女取得入境許可後，即搭機分別從106年8月6日至107年9月8日，先後7次來台，從事與來台目的不符的打工賺取金錢活動，至107年10月4日下午又搭機來台，當晚在台中市區賣春被警查獲，被移民署中區台中市專勤隊遣返回大陸。

移民署人民幣旅行社
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