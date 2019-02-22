蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市蘆洲區媽媽虐童事件，疑似丈夫長期家暴更在外有小三，媽媽才會酗酒一時情緒失控打小孩，凌晨在自己臉書po文強調自己很愛小孩「誰都希望有個幸福的家。我並非是壞媽媽。抱歉，讓大家擔心這個小孩了」。

吳姓女子（38歲）昨晚被人在爆料公社Po出她虐自己3歲兒子的影片，爆料者疑似就是李姓丈夫（44歲）。吳女凌晨發文指出，2人因為長期夫妻失和，李男更在外有小三，還會動手毆打她，她才會在照顧2名孩子的壓力下，酒後情緒失控打了孩子，但並非外界所認為的壞媽媽。

警方查出，影片發生確切時間應為今年1月6日晚，隔天吳男就有到派出所替孩子申請保護令，2名幼童隨即經由社工安置在三重區的外婆家，並非如爆料公社所傳是昨晚發生，當事人也已不居住在蘆洲區某社區住處，目前則是由親戚再接往他處安置，孩子「確定平安」。

昨晚因超過50名民眾聚集在蘆洲某社區前叫囂，要施暴的媽媽出來面對，但鄰居透露，年前一家人就已搬離該處，因房東打算以800萬元將房屋出售，但的確曾多次聽見夫妻倆在家大吵，甚至有動手的情況，更曾有幾次吵得太凶，10歲的大兒子急忙從5樓住處跑下樓向鄰居求救。

據了解，李男去年就曾被查獲持有槍枝，前科累累，吳女被家暴才會鬧離婚，也曾嘗試申請保護令，夫妻倆正在進行離婚官司。