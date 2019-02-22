影╱車擦撞14歲少女沒事就肇逃 正義騎士追線索

2019-02-22 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市14歲邱姓少女行走在斑馬線上，遭一輛右轉車撞擊，導致少女右手臂擦傷、紅腫，少女當下愣住，所幸一旁「正義騎士」上前追車，並提供肇事車輛線索給警方。台中市第三交通分隊昨請涉嫌肇逃的左姓男子到案說明，左男辯稱自己的車身沒有刮傷，以為沒事才會離開。警方告誡，車禍不能以自己車身有無受損判斷，更何況撞到用路人也該下車關心、協助報警，警詢後將左嫌依肇事逃逸、過失傷害罪嫌函送。

14歲邱姓少女本月12日傍晚行走在忠明南路斑馬線上，少女行走斑馬線時有兩輛車右轉通行，少女斑馬線跨越超過一半，第三輛右轉車的右前車身與後照鏡，竟朝少女撞擊，肇事車輛未停下查看，直接駛離，留下飽受驚嚇的少女。

一旁全程目睹的機車騎士見狀，速騎上前追肇事車輛，雖然事後沒能將車輛攔下，但這名正義勇為的機車騎士將肇事車輛顏色、外觀與逃逸方向等資訊提供給警方。

台中市警局第三交通分隊今指出，警方依據該名「正義騎士」提供的線索，調閱監視器，鎖定涉嫌肇事的左姓男子(76歲)，昨天通知左男到案說明。左男供稱，當時他右轉有發現碰撞到東西，以為是撞上機車，開了一段路後下車查看，發現自己車身沒有受損，所以沒有報警。