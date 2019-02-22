蘆洲再爆虐兒 疑父母為爭監護權才會公布影片

2019-02-22 03:05 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



昨晚有民眾在爆料公社指出新北市蘆洲有發生虐童事件，一時之間群情激憤，許多民眾甚至肉搜地址要抓出施虐者。但事件疑似是夫妻長期失和鬧離婚，爸爸為爭孩子監護權，才會偷錄下媽媽虐兒影片，並委託友人爆料。

從爆料者的影片中，媽媽不僅暴打僅2歲的幼兒，甚至要孩子吃地上的飯菜，許多民眾看到都於心不忍，肉搜出影片發生住址，號召群眾到場揪出施暴者，現場一度超過百人。

但據警方瞭解，該影片是去年11月就拍攝，爸爸也在今年1月就向派出所報案，並且經由社會局核發緊急保護令，但施暴影片是第一次爆出，已積極再次確認孩童安全。

鄰居則透露，施暴的媽媽育有2子，夫妻長期失和，常常在家爆發口角衝突，甚至大打出手，更曾有多次大兒子因害怕爸媽吵架的場面，從5樓公寓住處哭著跑下樓，童言童語拜託鄰居阿姨叔叔幫忙「不要讓爸爸媽媽吵架了，好害怕」，卻沒想到媽媽竟也會對孩子施暴。

但知情人士說，疑似夫妻正在打離婚官司，爸爸為了爭取2名孩子的監護權，不惜請友人將家暴影片公布；雖然虐兒事發地是在蘆洲區復興路一處公寓，但該處是當事人承租，房東過年前已將房屋收回準備出售，目前沒有人居住。