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蘆洲再爆虐兒 疑父母為爭監護權才會公布影片

2019-02-22 03:05聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

昨晚有民眾在爆料公社指出新北市蘆洲有發生虐童事件，一時之間群情激憤，許多民眾甚至肉搜地址要抓出施虐者。但事件疑似是夫妻長期失和鬧離婚，爸爸為爭孩子監護權，才會偷錄下媽媽虐兒影片，並委託友人爆料。

從爆料者的影片中，媽媽不僅暴打僅2歲的幼兒，甚至要孩子吃地上的飯菜，許多民眾看到都於心不忍，肉搜出影片發生住址，號召群眾到場揪出施暴者，現場一度超過百人。

但據警方瞭解，該影片是去年11月就拍攝，爸爸也在今年1月就向派出所報案，並且經由社會局核發緊急保護令，但施暴影片是第一次爆出，已積極再次確認孩童安全。

鄰居則透露，施暴的媽媽育有2子，夫妻長期失和，常常在家爆發口角衝突，甚至大打出手，更曾有多次大兒子因害怕爸媽吵架的場面，從5樓公寓住處哭著跑下樓，童言童語拜託鄰居阿姨叔叔幫忙「不要讓爸爸媽媽吵架了，好害怕」，卻沒想到媽媽竟也會對孩子施暴。

但知情人士說，疑似夫妻正在打離婚官司，爸爸為了爭取2名孩子的監護權，不惜請友人將家暴影片公布；雖然虐兒事發地是在蘆洲區復興路一處公寓，但該處是當事人承租，房東過年前已將房屋收回準備出售，目前沒有人居住。

蘆洲分局表示，目前尚未聯絡上父母，但已經確認受虐的兒童現在是平安居住在三重區阿嬤家，也有被妥善照顧；除了社工介入，今天一早也將會派人帶孩子到醫院驗傷。

虐童影片上傳網路後，引來網友肉搜，一群網友前往該母親的住處，不少網友還在該母親的...
虐童影片上傳網路後，引來網友肉搜，一群網友前往該母親的住處，不少網友還在該母親的住處高喊名字，員警也在現場處理。記者林昭彰／攝影
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夫妻長期感情不睦，疑為爭監護權，爸爸錄下影片爆料媽媽虐兒。記者巫鴻瑋／翻攝
夫妻長期感情不睦，疑為爭監護權，爸爸錄下影片爆料媽媽虐兒。記者巫鴻瑋／翻攝
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爆料公社夫妻
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