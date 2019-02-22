蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市蘆洲出現一起虐童案，網友在網路上爆料，一名母親疑似喝酒後就對兒子呼巴掌，甚至逼兒子吃灑在地上的飯，還以髒話怒罵兒子，新北家防中心獲報後已前往處理，據了解，疑似家庭關係不和睦，才出現虐童狀況。

新北家防中心主任許芝綺說，目前會請警政單位至案方家中，把孩子與主要照顧者帶往派出所，社工會前往會合並進行評估，至於影片內容是否今日拍攝，仍要進一步釐清。