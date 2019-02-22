蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



今天晚上稍早在臉書社團爆料公社又有1則疑似虐童訊息，貼文者明指地點在新北市蘆洲區，並連名帶姓指控1名女子只要喝酒就會家暴，內容共有3段影片，疑似母親徒手暴打、脅迫小孩吃飯，甚至逼他吃乾淨掉落地上的飯粒。

影片上傳1個小時吸引將近24萬人瀏覽，網友憤怒留言撻伐，呼籲貼文者趕快報警，由於留言提及詳細地址，甚至已有鄉民到現場準備幫小孩討公道。