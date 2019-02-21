89歲老翁遭混凝土車撞死 雙腿被輾過變形

2019-02-21 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



高齡89歲的高姓老翁傍晚徒步過馬路，被1輛混凝土車撞倒碾過，經送醫急救不治，警方研判老翁進入混凝土車的視線死角造成悲劇，將王姓駕駛依過失致死罪嫌究辦。

今天晚間約6點，高姓老翁徒步返家，行經台北市內湖區南京東路6段巷道，王姓男子（26歲）駕駛混凝土車停等紅燈，綠燈時起步撞上老翁，老翁雙腿遭車輪碾過變形，被消防隊送醫急救，1個多小時後宣告不治。