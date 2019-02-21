貨櫃車國道翻覆呈折甘蔗狀 幸好司機只受輕傷

2019-02-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



國道三號南下匯入國道一號彰化系統，今天傍晚發生貨櫃車失控自撞護欄傾倒事故，呈折甘蔗狀，令人怵目心驚，33歲莊姓司機頭部受輕傷，並造成車流回堵約2公里，直到7時30分才排除，恢復交通。

國道警察第7大隊表示，由莊姓司機駕駛的貨櫃車，今天下午5時37分許行經國道三號南向196公里(彰化系統往國道一號出口匝道)時，在交流道出口環狀匝道處側翻，造成南向出口匝道全線封閉，由警方指揮避開肇事路段，並調用大型拖吊車到場現場排除。