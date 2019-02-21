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影／七旬老農操作「三腳仔」整田 遭重壓身亡

2019-02-21 17:02聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣苑裡鎮69歲陳姓老農民受雇協助翻耕水田，中午操作俗稱「三腳仔」的耕耘機時，卻疑似擦撞田邊民宅的水泥壁基座而翻覆，遭數百公斤的機具重壓，被發現時已傷重不治，意外原因待調查。

警方初步調查，陳姓農民受李姓地主雇請，今天上午在苑裡鎮山柑里10 鄰「千年茄苳」老樹旁的農田協助翻田整地，兩人輪流操作耕耘機，上午11點45分左右，李姓地主離去買便當，不料中午12點左右返回時，發現耕耘機已翻覆，陳姓老農被重壓在田裡，左小腿也疑遭絞刀絞斷。

李姓地主趕緊找人將他拉起，苑裡消防分隊據報趕往救援，但到場時陳姓老農已無生命徵象，家屬傷心不捨，當場拒絕再將他送醫，稍後將老農遺體送回家安靈。

警方檢視耕耘機翻覆現場，發現田邊民宅水泥基座的轉彎處有擦撞痕跡，推測可能當時老農操作農機時，金屬滾輪可能撞到基座壁面導致耕耘機翻覆，導致老農遭重達400公斤機具重壓；意外原因檢警明天將相驗調查。

附近農田也有農民操作類似「三腳仔」的傳統耕耕機，農民表示操作這種農機還是存在危險性，上、下田埂及倒退時要特別小心，否則容易失控或翻覆，另外精神不濟或體力不支，也可能出現類似駕車「疲勞駕駛」導致意外。

苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。圖／苗栗縣通...
苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。圖／苗栗縣通霄救難協會提供
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苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／...
苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡，警方到場調查...
苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡，警方到場調查。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／...
苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／...
苗栗縣陳姓老農中午在苑裡鎮山柑里的農地整田，遭翻覆的耕耘機重壓身亡。記者胡蓬生／攝影
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農民苗栗縣便當
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