阿里山區森林火警 空勤直升機水袋灌救撲滅

2019-02-21 17:35 中央社 嘉義縣21日電



阿里山眠月石猴一帶的林班地，昨天下午發生森林火警，林務局出動阿里山工作站21名員工徒步前往搶救。今天中午出動空勤直升機水袋灌救，下午2時20分熄滅，延燒0.03公頃。

嘉義林區管理處副處長李定忠接受中央社訪問指出，阿里山事業區第35林班，也就是位於阿里山森林鐵路眠月支線終點站石猴下方的林班，昨天下午4時許發生林班火警，由阿里山工作站員工及背工共21人徒步前往滅火。

他說，由於鐵路眠月支線在民國88年九二一大地震中被震毀，鐵道封閉至今，因此搶救人員只能徒步前往。滅火人員攜帶砍刀、鐵鍬，從阿里山工作站出發，步行2小時左右抵達石猴站，再從石猴站徒步40分鐘才到達火場，立即展開滅火工作。

李定忠表示，所幸火場植物大多為野草及灌木，沒有珍貴林木，林管處今天商請空中勤務總隊出動一架次直升機執行水袋灑水，今天中午11時40分命中主要火源，控制火勢，由地面人員進行殘火處理。

他說，現場人員下午2時20分回報，經地面人員以鐵鍬覆土、處理殘火後，火勢已完全熄滅，共燒毀草生地及灌木叢約0.03公頃。

李定忠指出，眠月石猴是台灣原生種一葉蘭保護區，根據文資法規定，出入必須申請，但近年來仍有登山客誤闖，或未經申請而自行前往；至於起火原因，尚待進一步調查。