台南全面取締酒駕 連3天查獲73件

2019-02-21 17:36 中央社 台南21日電



台南市新化區17日晚上發生酒駕釀禍的3車擦撞意外，造成1歲男童傷重不治，台南市警方18日起展開連續3天取締酒駕大執法，共查獲73件酒駕，依公共危險罪送辦47人。

台南市警局連續3天酒駕大執法，共出動2080名警力。交通大隊今天統計，共查獲73件送辦47人，平均1天就有24件酒駕，顯見部分駕駛人依然無懼於社會民怒與法令規範。

交通大隊人員表示，「酒駕零容忍」一直是警察局工作重點，警方將不定期對易酒駕肇事時段及路段強力取締。

台南市警局長黃宗仁也說，日後將持續加強執法，民眾千萬不要抱持僥倖。