強化守護國土能力 海巡署增添無人直升機新利器

2019-02-21 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海巡署為防止大陸非洲豬瘟入侵，查緝走私偷渡，增加無人直升機新利器!邁入海陸空聯合立體執勤新時代，負責苗栗縣至嘉縣的海巡署中部分署，將配置4架總價值1800萬元無人直升機，今天上午在朴子市第四岸巡隊舉辦示範觀摩演練，無人直升機隊4月成軍，今年底執勤。

嘉縣出身海巡署長陳國恩上任，中部分署隨即舉行無人直升機示範觀摩演練，陳署長高效率引人注目，第四岸巡隊說，海巡署建置無人機提升海域監偵效能，機隊採購培訓是既定計畫，海巡署從107年依「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，將採購20架無人直升機，每部450萬元。

無人直升機可導控距離30公里，飛行50分鐘，最高飛行高度3000公尺，依任務特性規劃高度400呎(約120公尺)以下飛行，最大外加載重7.5公斤，具衛星定位與慣性導航系統（INS），可切換自動與手動控制，在夜間及惡劣天候飛行執勤。

中部分署配置4架，4月成軍，今天分別由第四及第五巡防區辦理示範觀摩演練，第五巡防區指揮部主任胡文雄上校主持，邀集轄內各岸巡隊、海巡隊及查緝隊等單位，驗證裝備效能及人員操作熟稔度，成軍驗收，考取民航局證照後，將執行苗栗、台中、彰化、雲林及嘉縣海域及河道口岸際搜索，取締越界捕魚，救生救難及海域巡護等任務。