將6天燈綁一起升空就燒毀墜落 新北消防開罰3千元
民眾20日在爆料公社貼出一段影片，看到在平溪有6個天燈疑被綁在一起升空，結果悲劇了，變成一團火球墜落，引發尖叫聲，有一個女生衣服稍微著火，衝出來的老板還幫她拍掉才沒有被燒傷。經查當天有天燈業者為招攬生意，違規串綁數盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定還沒升空就燒毀並墜落，新北市消防局今天針對違規施放店家處以3000元罰鍰，以維護遊客及居民的公共安全。
消防局指出，為發展平溪地區觀光及當地居民的公共安全中取得平衡，新北市政府於100年6月15日已公告「新北市天燈施放管理辦法」，對施放區域規範在十分遊客中心至師功橋處，和106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內，且晚晚上10時至翌日上午6時，禁止施放天燈，施放方式及相關禁止事項均有明定規範。
本月20日天燈店家為招攬生意，違規串綁6盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定才升空流多久就燒毀，墜落的瞬間還燒傷業者本身，同時造成下方遊客紛紛驚慌走避，不當的天燈施放行為，造成人身或財產傷害及損失而產生公共危險的部分，明顯已違反天燈施放管理辦法第6條的規定，「施放之天燈，禁止附掛爆竹煙火等可能產生落焰之物品。」消防局今天依法對天燈業者開罰3000元罰鍰。
消防局呼籲遊客及相關業者勿以任何會造成天燈無法順利升空或造成落焰的方式施放，應遵守管理辦法各項規定，消防局將會持續落實各項管理規範，並加強於施放特區進行巡查及宣導，若有違反規定情事，將嚴格取締，使觀光客及當地居民都能施放天燈玩得開心、住得安心，一起共同維護傳統文化資產及一大國際旅遊盛事。
留言