將6天燈綁一起升空就燒毀墜落 新北消防開罰3千元

2019-02-21 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



民眾20日在爆料公社貼出一段影片，看到在平溪有6個天燈疑被綁在一起升空，結果悲劇了，變成一團火球墜落，引發尖叫聲，有一個女生衣服稍微著火，衝出來的老板還幫她拍掉才沒有被燒傷。經查當天有天燈業者為招攬生意，違規串綁數盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定還沒升空就燒毀並墜落，新北市消防局今天針對違規施放店家處以3000元罰鍰，以維護遊客及居民的公共安全。

消防局指出，為發展平溪地區觀光及當地居民的公共安全中取得平衡，新北市政府於100年6月15日已公告「新北市天燈施放管理辦法」，對施放區域規範在十分遊客中心至師功橋處，和106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內，且晚晚上10時至翌日上午6時，禁止施放天燈，施放方式及相關禁止事項均有明定規範。

本月20日天燈店家為招攬生意，違規串綁6盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定才升空流多久就燒毀，墜落的瞬間還燒傷業者本身，同時造成下方遊客紛紛驚慌走避，不當的天燈施放行為，造成人身或財產傷害及損失而產生公共危險的部分，明顯已違反天燈施放管理辦法第6條的規定，「施放之天燈，禁止附掛爆竹煙火等可能產生落焰之物品。」消防局今天依法對天燈業者開罰3000元罰鍰。