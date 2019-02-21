藉拜關公賭四色牌 老婦抽頭10元判2月加罰2萬元

2019-02-21 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



關公神像前聚賭！基隆市林姓老婦時常結夥熟識友人齊聚住處祭拜關公，燒香拜拜之餘，順手小賭四色牌過癮，賭友約定每胡一次底加收20元，中花、蓋胡則再加收10元，每玩5副牌，林婦還能抽10元抽頭金，案情直到警方獲報才曝光，當場扣得賭資1020元。基隆地方法院近日審結，依圖利聚眾賭博罪，判處林婦有期徒刑2月，併科罰金新台幣2萬元。

檢警調查，林婦在住處供奉關公，也答應熟人前來燒香拜拜，卻暗自邀約聚賭，提供50副四色牌，讓賭友過過賭癮，自己順便賺取抽頭金。

去年11月8日，警方據報持搜索票上門逮人，一舉查獲蘇姓、劉姓、陳姓、王姓、簡姓等5人正豪打四色牌賭博，但第一副牌局還沒結束，林婦還沒收取抽頭金，警方當場起獲賭資1020元。

林婦與5名賭客到案均坦承聚賭，基隆地檢署認定林婦涉犯圖利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等罪嫌，屬競合犯，從重依意圖營利聚眾賭博罪嫌起訴林婦，聲請簡易判決處刑。

經查，部分賭客並非住在林婦住處附近，基隆地方法院推斷，並非僅有鄰居、熟人才知道能到林婦住處賭博、拜拜，而是不特定到場的人均能加入賭局，符合聚眾賭博罪要件。