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藉拜關公賭四色牌 老婦抽頭10元判2月加罰2萬元

2019-02-21 15:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

關公神像前聚賭！基隆市林姓老婦時常結夥熟識友人齊聚住處祭拜關公，燒香拜拜之餘，順手小賭四色牌過癮，賭友約定每胡一次底加收20元，中花、蓋胡則再加收10元，每玩5副牌，林婦還能抽10元抽頭金，案情直到警方獲報才曝光，當場扣得賭資1020元。基隆地方法院近日審結，依圖利聚眾賭博罪，判處林婦有期徒刑2月，併科罰金新台幣2萬元。

檢警調查，林婦在住處供奉關公，也答應熟人前來燒香拜拜，卻暗自邀約聚賭，提供50副四色牌，讓賭友過過賭癮，自己順便賺取抽頭金。

去年11月8日，警方據報持搜索票上門逮人，一舉查獲蘇姓、劉姓、陳姓、王姓、簡姓等5人正豪打四色牌賭博，但第一副牌局還沒結束，林婦還沒收取抽頭金，警方當場起獲賭資1020元。

林婦與5名賭客到案均坦承聚賭，基隆地檢署認定林婦涉犯圖利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等罪嫌，屬競合犯，從重依意圖營利聚眾賭博罪嫌起訴林婦，聲請簡易判決處刑。

經查，部分賭客並非住在林婦住處附近，基隆地方法院推斷，並非僅有鄰居、熟人才知道能到林婦住處賭博、拜拜，而是不特定到場的人均能加入賭局，符合聚眾賭博罪要件。

法官指出，67歲林婦前年也曾涉聚賭案件，當時檢方處分不起訴，但林婦仍不知警惕，持續聚賭，助長賭博不良風氣，還影響賭客家庭生活，主觀惡性不輕；但審酌林婦貪圖的利益不高，考量她智識小學畢業、又無業，衡量後判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，併科罰金新台幣2萬元，得易服勞役20日。

基隆市林姓老婦時常結夥熟識友人齊聚住處祭拜關公，燒香拜拜之餘，順手小賭四色牌過癮...
基隆市林姓老婦時常結夥熟識友人齊聚住處祭拜關公，燒香拜拜之餘，順手小賭四色牌過癮，林婦抽頭10元，依法獲判有期徒刑2月，併科罰金新台幣2萬元。記者賴郁薇／攝影
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賭博基隆關公
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