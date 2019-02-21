男職場受辱竟毆身障姊出氣 打死人還找葬儀社幫隱瞞

2019-02-21 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名張姓男子去年8月失業，改到工地打零工維生，但因為工作不順又被同事欺負，竟將情緒發洩在同母異父、領有輕度身心障礙手冊的許姓姊姊身上，結果去年9月把人打到遍體鱗傷，又沒有送醫，導致姊姊傷重不治，今被新北地方法院依家暴傷害致死罪判處7年4月徒刑 。全案可上訴。

判決指出，死者因為身心障礙，反應遲緩，所以平日由張男負責照顧其生活起居。張男去年8月底失業，工作不順、生活壓力大，對其姊姊的態度也逐漸轉變，原本只是責罵，但9月開始會動手，多次以徒手、鋁製掃把和木製不求人等棍棒毆打其四肢、胸部和臉部，以發洩個人情緒。

去年9月22日，張男見姊姊在廁所跌到，想起她日前曾弄壞水龍頭，又持木棍毆打其頭部和臉部，事後見她四肢和臉部均嚴重瘀青，仍未將人送醫。許女最後因為肢體多處鈍挫傷，導致嚴重瀰漫性肌肉溶解和橫紋肌溶解症，最後引發代謝性衰竭死亡。

事發後，張男一度透過里長找葬儀社，試圖隱瞞實情，但葬儀社覺得許女非自然死亡，堅持報警，檢察官相驗後確認他殺，於是逮捕張男，訊依法法將他起訴。