6個天燈齊綁升空變火球 違規業者挨罰3千

2019-02-21 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



元宵佳節後，有民眾在爆料公社張貼一段影片，直擊6個天燈疑似被綁在一起升空，隨後瞬間燒成一團火球墜落，遊客驚聲尖叫，還有名女子衣物稍微著火，幸虧店家老闆衝出來把火苗拍掉，女子才沒被燒傷。新北市消防局第六大隊查處發現店家為招攬生意，不當違規施放天燈，險些釀禍，依法處以罰鍰3千元。

新北市消防局第六大隊指出，依據新北市天燈施放管理辦法第6條規定，天燈大小需符合相關尺吋規範，並禁止附掛爆竹煙火等可能產生落焰物品，天燈業者明顯違規，串綁數盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定，還沒升空就燒毀，甚至墜落瞬間還燒傷業者本身，險些危及遊客、居民公共安全，消防局依法開罰。

十分天燈火球影像一出，引發大批網友議論，直呼「6個綁在一起！貪心了，難怪飛不上去」，還說，雖元宵放天燈是不可避免的習俗，但是否該想辦法更環保、安全一點，並指稱平溪一路上都可見好多著火天燈掉落人群、馬路中間，憂心一旦著火天燈掉在任何一個人身上，後果恐都不堪設想。