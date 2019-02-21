北港廟會打群架 滋事者被帶到媽祖前罰跪懺悔

2019-02-21 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



北港朝天宮結合北港五大廟舉辦元宵上元平安遶境，不料一神轎隊起內訌，幾名隊員在路邊起口角進而開打，沒想到晚上在朝天宮旁休息時再度開打，棍棒齊出，群架打得更激烈，嚇壞了許多遊客，事後轎班認為對神明大不敬，將帶頭滋事的4人深夜帶到朝天宮正殿罰跪1小時，向媽祖致致歉懺悔，罰跪一事被PO網，網友連連稱讚「教訓得好！」。

本月19日下午是北港年度元宵平安遶境，由北港朝天宮、武德宮結合鎮內5大廟展開盛大祈安遶境，沒想到平安境不平安，鎮安宮神轎隊員因扛轎的事發生口角衝突，白天在北港鎮市街大打出手，幾人當街拳腳互毆。

當晚疑因被毆打的不服氣，帶來棍棒再回到隊伍來要討回面子，當時神轎隊正在朝天宮廟旁休息，雙方再爆發衝突，約2、30人媽祖廟旁幹譙，持棍棒追打鬥毆，有人拿路邊攤販的椅子追打，嚇壞了遊客和攤販。

因神轎隊在朝天宮旁開打，廟方馬上派員了解，當時有3、4名嘉義來北港參加神轎隊的年輕人被團團圍住，擔心發生意外連忙報警；警方趕到將雙方帶回派出所，雙方不提告，警方給予勸導後離去。

事後神轎隊認為在朝天宮旁發生鬥毆群架，感到對媽祖大不敬，就把帶頭衝突打人的幾人，帶到朝天宮正殿前持香罰跪1小時，要他們好好向媽祖懺悔道歉。

網友將這段廟會群架罰跪的過程，以「希望各宮廟都可以這樣，塑造善良風氣」為題，將事發錄影PO到臉書，兩天來引來網友熱烈回響。多數網友更認同神轎隊的作法，連連稱讚「教訓得好！」「罰跪懺悔接受媽祖教化，讚！」。