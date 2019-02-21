私用路旁住戶的水 火爆屋主拿監視器鏡頭敲破工人頭

2019-02-21 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市五股區今天上午10時許發生打架事件，警方初步調查，疑似是1名49歲陳姓工人在西雲路施作排水工程時，被路旁58歲蕭姓住戶發現未經同意私自取用他家的自來水，雙方爆發口角衝突，蕭男氣到進屋拿出器材說要架設監視器，陳姓工人則認為對方反應過度。