北市國宅大樓竄出火舌 緊急疏散18人

2019-02-21 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市重陽橋旁的國宅大樓今日上午8時許發生火警，北市消防局獲報派出人車馳援，並疏散大樓住戶18人，火勢及時撲滅，起火戶無人在家，詳細起火原因尚待火調科調查釐清。