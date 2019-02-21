女搭Uber醉得不省人事 警方忍笑急call「母老虎」救援成功

2019-02-21 12:44 聯合新聞網 綜合報導



高雄一名女子酒醉搭Uber回家，卻在車上醉得不省人事。 圖／聯合報資料照片 分享 facebook

在外面喝醉酒了最重要的事就是平安到家，不過高雄有一名妙齡女回家的過程可說是非常驚險！據《蘋果日報》指出，這位任姓女子上周日和友人至KTV歡唱完後，搭上Uber欲返回左營住家。

沒想到Uber司機已經將她載回至左營住處了，她卻醉得不省人事，任憑司機怎麼叫都叫不醒，叫了半小時之後，司機無奈只好將她載至派出所，員警看到她有iPhone手機，靈機一動用她指紋解鎖找尋她的緊急聯絡人。

手機解鎖後，警方在她的電話簿通訊錄發現一個名為「母老虎」的聯絡人，忍住笑意後又猜測有沒有可能是其母親，於是撥打電話給「母老虎」，果不其然，真的是任女母親接的電話。

警方在電話中向任母表示，「妳女兒醉得不省人事，現在人在警局，請家人來接她返家」，後來任女的父親才趕到警局將她接回去。不少網友看了就評論說，「還好是遇到好心司機，免於被撿屍的命運」、「不會喝就少喝點，下次就沒這麼幸運了」、「謝謝機智的警察。」

而除了「母老虎」，媽媽在手機通訊錄的名稱有各種版本，過去也有網友們分享自己將媽媽設定的名稱，例如「天上聖母」、「慈禧太后」、「娘娘駕到」、「阿娘喂」，爆笑名稱令人噴飯，也讓人看了會心一笑。