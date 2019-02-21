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師被控餵朝天椒、威脅菜刀剁手 家長：訓練恐怖份子？

2019-02-21 11:56聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，本月18日監察院通過糾正案，學校今天第3度針對「朝天椒事件」開教師評審委員會，人本教育基金會人員再度到校門前舉牌抗議，控訴「師師相護」包庇自家人，要求停聘不適任的暴力教師。

嘉義特教學校秘書蘇羽真說，校長許碧雲、教師會代表、家長會等13名代表等今天開教評會，被控虐童的林姓女導師也列席表達意見，學校也請律師黃曜春提供專家意見。依據《會議章則》，必須經三分之二委員出席、且三分之二同意，才能通過解聘案。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，去年4月間，當時讀國一的被害女學生向父親反映老師餵她吃辣椒，還威脅拿菜刀剁手、頭戴尿布上課整天、不給吃午餐，還逼學生剪破她心愛的皮卡丘玩偶等，讓父親震驚心痛，「是訓練恐怖份子嗎？」

張萍表示，從去年4月25日向學校申訴迄今，學校態度「師師相護」，已過302天，家長還在等遲來正義，要求將無良老師解聘，捍衛特教尊嚴，「我女兒已受到傷害，盼保護其他特教生不要受害」。

張也談到，通報至今已300餘天，嘉義縣社會局沒公告暴力老師姓名及開罰老師，對此，嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，相關程序持續進行，沒有行政怠職。

嘉義特教學校國中部是雙導師制，去年12月20日第2次教評會決議，年約40歲的林姓資深女導師被停聘1年半及2支大過、資淺的林姓女導師記2支小過。教育部日前退回教評會部分決議，主張林姓資深導師應解聘，林姓資淺導師處分已結案。

學校表示，這名女學生是輕度智能障礙，國一下學期、去年2月從普通國中轉進特教學校，去年4月，經家長陳情得知班導師有疑似體罰行為，隨即透過校安通報系統呈報教育部，也啟動社政通報，去年8月底新學期開始，為這名學生換班級、換導師，目前學習狀況良好。

體罰事發被踢爆後，教育部組專案小組調查，認為部分指控屬實，部分是認知差距。對餵食辣椒一事，特教生說老師餵食整根朝天椒，家長將學生排洩出的整根辣椒拍照佐證。老師則說，當時餵食辣椒醬，讓學生感受味蕾刺激，是教學一部分。

家長、特教學校、嘉義縣社會局事發後分別對2名林姓導師提告強制、傷害及偽造文書等。校方說，停聘期間，若司法機關有進一步調查結果，會再開教評會審議。嘉義地檢署表示，案件仍偵查中，持續蒐集事證。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，被害學生父親從去年4月25日向學校申訴至今，...
人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，被害學生父親從去年4月25日向學校申訴至今，已經過了302天，家長在等一個遲來的正義。記者王慧瑛／攝影
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人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉...
人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉嫌對學生不當管教的暴力教師。記者王慧瑛／攝影
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國立嘉義特教學校秘書蘇羽真說，學校今天上午針對朝天椒開第3次教評會，被控虐童的林...
國立嘉義特教學校秘書蘇羽真說，學校今天上午針對朝天椒開第3次教評會，被控虐童的林姓女老師也有列席表達意見。記者王慧瑛／攝影
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人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉...
人本教育基金會今天到國立嘉義特教學校前抗議並演出餵朝天椒行動劇，要求教評會解聘涉嫌對學生不當管教的暴力教師。記者王慧瑛／攝影
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教育部偽造文書虐童
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