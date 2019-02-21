師被控餵朝天椒、威脅菜刀剁手 家長：訓練恐怖份子？

2019-02-21 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國立嘉義特教學校國中部導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，本月18日監察院通過糾正案，學校今天第3度針對「朝天椒事件」開教師評審委員會，人本教育基金會人員再度到校門前舉牌抗議，控訴「師師相護」包庇自家人，要求停聘不適任的暴力教師。

嘉義特教學校秘書蘇羽真說，校長許碧雲、教師會代表、家長會等13名代表等今天開教評會，被控虐童的林姓女導師也列席表達意見，學校也請律師黃曜春提供專家意見。依據《會議章則》，必須經三分之二委員出席、且三分之二同意，才能通過解聘案。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，去年4月間，當時讀國一的被害女學生向父親反映老師餵她吃辣椒，還威脅拿菜刀剁手、頭戴尿布上課整天、不給吃午餐，還逼學生剪破她心愛的皮卡丘玩偶等，讓父親震驚心痛，「是訓練恐怖份子嗎？」

張萍表示，從去年4月25日向學校申訴迄今，學校態度「師師相護」，已過302天，家長還在等遲來正義，要求將無良老師解聘，捍衛特教尊嚴，「我女兒已受到傷害，盼保護其他特教生不要受害」。

張也談到，通報至今已300餘天，嘉義縣社會局沒公告暴力老師姓名及開罰老師，對此，嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，相關程序持續進行，沒有行政怠職。

嘉義特教學校國中部是雙導師制，去年12月20日第2次教評會決議，年約40歲的林姓資深女導師被停聘1年半及2支大過、資淺的林姓女導師記2支小過。教育部日前退回教評會部分決議，主張林姓資深導師應解聘，林姓資淺導師處分已結案。

學校表示，這名女學生是輕度智能障礙，國一下學期、去年2月從普通國中轉進特教學校，去年4月，經家長陳情得知班導師有疑似體罰行為，隨即透過校安通報系統呈報教育部，也啟動社政通報，去年8月底新學期開始，為這名學生換班級、換導師，目前學習狀況良好。

體罰事發被踢爆後，教育部組專案小組調查，認為部分指控屬實，部分是認知差距。對餵食辣椒一事，特教生說老師餵食整根朝天椒，家長將學生排洩出的整根辣椒拍照佐證。老師則說，當時餵食辣椒醬，讓學生感受味蕾刺激，是教學一部分。