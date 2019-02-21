農曆年後離家失聯 警靠眉間黑痣替無名浮屍找回家路

2019-02-21 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市警察局一分局三組組長許耀斌例行登入無名屍系統查詢，發現日前基隆港六號碼頭的一具無名浮屍特徵與失蹤劉男相符，替無名浮屍找到回家路。圖／基隆市警察局提供 分享 facebook

台北市劉姓男子患有憂鬱症，才過完農曆新年，就無故離家，從此音訊全無，家人心急如焚，向轄區警方通報失蹤，連日尋人卻都未有斬獲，直到基隆市警察局一分局三組組長許耀斌例行登入無名屍系統查詢，發現日前基隆港六號碼頭的一具無名浮屍特徵與失蹤劉男相符，經家屬指認，才痛心確認劉男不幸落海身亡，悲痛之餘也感謝警方讓親人落葉歸根。

基隆港務警察總隊本月16日受理一件基隆港東六號碼頭海域的浮屍案件，礙於死者身上無證件也無手機，容貌、指紋又因長期泡在海水而損壞，根本難以辨識死者身分。警方擴大調閱監視器畫面，也比對無門，只好發佈無名屍公告，請求協尋。

許耀斌例行查詢警政署無名屍系統，發現該具無名浮屍無主，進而細細比對無名屍體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，意外發現死者雖容貌因泡水嚴重變形，但死者眉間有一顆黑痣，許耀斌於是循這關鍵線索，發現特徵與台北市60歲失蹤劉男相符，趕緊聯繫劉男家屬。

劉男妻子、胞弟、胞妹趕抵基隆港警總隊指認，從死者體型、衣物鞋子判斷，確實是劉男無誤。