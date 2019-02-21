醫師麻醉性侵孕婦 桃市府：最重將吊銷醫師執照

2019-02-21 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市中壢區某婦產科林姓負責人醫師，去年4月28日協助1名30多歲孕婦做引產手術，沒想到性慾大發，途中加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞，林的妻子懷疑他不軌，事前在病床旁安裝針孔，將林的性侵過程全拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林。

桃園市府衛生局表示，該診所已經在去年十月歇業，若醫師違法《醫師法》25之2條利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定，擬將醫師移付懲戒事件，由醫師懲戒委員會處理之。

經調查，61歲的林姓醫師於中壢區中山路開業婦產科診所，林妻認為先生圖謀不軌，事前在該診間內裝設針孔攝影機，調查林姓醫師的怪異舉動。當天中午11點左右，30多歲孕婦到院要做引產手術，林趁著業務之便，把一般麻醉劑10cc劑量偷偷多添加3cc，趁著藥效發作、孕婦陷入昏迷，林就知開一旁擔任助手的女兒，趁機伸舌頭偷舔女子下體，最後性侵得逞。

衛生局表示，依據《醫師法》第四章懲處第25條之2，利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定，擬將醫師移付懲戒事件，由醫師懲戒委員會處理之。

根據第25之1條醫師懲戒之方式，包括警告、命接受額外之一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月以上一年以下，嚴重時可由主管機關廢止執業執照、廢止醫師證書。