親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

醫師麻醉性侵孕婦 桃市府：最重將吊銷醫師執照

2019-02-21 11:43聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市中壢區某婦產科林姓負責人醫師，去年4月28日協助1名30多歲孕婦做引產手術，沒想到性慾大發，途中加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞，林的妻子懷疑他不軌，事前在病床旁安裝針孔，將林的性侵過程全拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林。

桃園市府衛生局表示，該診所已經在去年十月歇業，若醫師違法《醫師法》25之2條利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定，擬將醫師移付懲戒事件，由醫師懲戒委員會處理之。

經調查，61歲的林姓醫師於中壢區中山路開業婦產科診所，林妻認為先生圖謀不軌，事前在該診間內裝設針孔攝影機，調查林姓醫師的怪異舉動。當天中午11點左右，30多歲孕婦到院要做引產手術，林趁著業務之便，把一般麻醉劑10cc劑量偷偷多添加3cc，趁著藥效發作、孕婦陷入昏迷，林就知開一旁擔任助手的女兒，趁機伸舌頭偷舔女子下體，最後性侵得逞。

衛生局表示，依據《醫師法》第四章懲處第25條之2，利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定，擬將醫師移付懲戒事件，由醫師懲戒委員會處理之。

根據第25之1條醫師懲戒之方式，包括警告、命接受額外之一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月以上一年以下，嚴重時可由主管機關廢止執業執照、廢止醫師證書。

醫師孕婦性侵
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

忘了老母還未坐上車就開走 女兒以為媽走失報警才尋獲

2019-02-21 09:34

驚！貨櫃車尾掉路上攔住來往車輛 網友：車頭呢？

2019-02-21 11:46

影╱撞人機車去吃飯 沒等車主現身就落跑被吊照

2019-02-21 11:20

北市士林區大樓傳火警 火勢撲滅無人傷

2019-02-21 11:04

閃貓？轎車衝到10公尺深沙洲

2019-02-21 00:24

酒駕！人車摔落2層樓高農田

2019-02-21 00:23

屋主回家了還繼續偷 竊賊逃太急墜樓身亡

2019-02-21 00:19

男子獨攀溪頭天文台 迷路受傷南投消防深夜救援

2019-02-21 00:00

基隆假簡章「招考清潔隊」 議員也上當還幫分享

2019-02-20 23:59

爺花216萬買納骨塔 孫跟蹤保住老本

2019-02-20 23:07

撿便宜！「彎道殺手」保時捷Cayman 桃園地檢下月法拍

2019-02-20 19:45

影╱黃牌重機摔車友人忙擋車 男仍被第三部車輾爆頭亡

2019-02-20 19:22

馬公早餐街民房火警 濃煙數公里外可見

2019-02-20 19:03

被警攔說「謝謝」吐酒氣 男騎士：有斟酌酒量

2019-02-20 17:30

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

惡意破壞？ 台北228紀念館內和平柱遭毀

2019-02-20 17:12

6天燈綁一起升空？新北消防局：若屬實恐涉公共危險

2019-02-20 16:52

影／不爽前方機車緊急煞車 後方騎士持安全帽狂毆

2019-02-20 16:08

生要見人、死要見屍！母離家失蹤26年 尋人高手助重逢

2019-02-20 16:05

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

三重光頭男賊帶女伴逛宮廟 先拜拜再釣香油錢

2019-02-20 14:35

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

慣竊失風爬5樓陽台墜下 送醫急救宣告不治

2019-02-20 13:24

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

影／疑為閃貓撞破雙園大橋護欄 人車摔落10米高橋下

2019-02-20 12:28

曳引車鐵架太高勾到電線 扯斷三根號誌桿引交通堵塞

2019-02-20 12:09

輕熟女偷機車環島 家當吊車變行動耶誕樹

2019-02-20 12:04

失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00

退休老師投資納骨塔216萬還要買 孫聲淚俱下控訴業者

2019-02-20 11:45

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

台中大安海水浴場3人受困沙洲 警消和民眾救援脫困

2019-02-20 11:13

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

影／BMW擋路酒駕睡死 被抓還叫警「葛葛」求放過

2019-02-20 10:30

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

輕熟女口角開走男友車 燒炭獲救車成焦黑空殼

2019-02-20 09:50

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29

國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行

2019-01-08 09:15
看更多

熱門文章

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09

投保遇到年輕貌美業務員 先上床再談交易

2019-02-20 17:32

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

色婦產醫加重麻醉病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

2019-02-21 10:57

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

涉炒股遭判2年10月 傅崐萁聲明：提起上訴、奮戰到底

2019-02-20 21:46

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

小姊姊聽到妹尖叫聲 救出被媽同居人壓在床上的妹

2019-02-20 22:43

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

「我會弄死你」 新莊出現惡狼亂拉落單女子性侵

2019-02-20 16:37

公車撞死女大生 業者派人站路口提醒司機

2019-02-20 23:26

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40

國立二林工商校長涉貪 檢察官凌晨聲押鄭玉珠

2019-02-21 10:06

屋主回家了還繼續偷 竊賊逃太急墜樓身亡

2019-02-21 00:19

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

老翁調戲女房仲「奶子好大」 法官：年事已高可減刑

2019-02-20 11:55

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交、猥褻28次遭起訴

2019-02-20 15:54

《誰先愛上他的》真人版 名醫婚後同志情判賠60萬元

2019-02-20 16:04

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

性侵11名參加活動學員 他辯：曾遭性侵，老師是加害者

2019-02-20 14:22

被警攔說「謝謝」吐酒氣 男騎士：有斟酌酒量

2019-02-20 17:30

色男苦追不到正妹牌友 她家廁所裝針孔偷拍判賠60萬

2019-02-20 17:32

失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00

菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手

2019-02-20 16:32

50歲假釋犯 出獄不到半年又性侵15歲少女

2019-02-20 17:50

被勒斃？綑綁再燒炭？台中一家四口燒炭亡今解剖

2019-02-21 07:48

周玉蔻罵退警「流氓」和解 開庭說「快哭了、想掉淚」

2019-02-21 11:05

不爽被按喇叭下車嗆聲 他反被檢舉挨罰1萬8

2019-02-20 18:12

撿便宜！「彎道殺手」保時捷Cayman 桃園地檢下月法拍

2019-02-20 19:45

慣竊失風爬5樓陽台墜下 送醫急救宣告不治

2019-02-20 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top