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爺花216萬買納骨塔 孫跟蹤保住老本

2019-02-20 23:07聯合報 記者游振昇／台中報導

台中市議員謝志忠（中）昨陪86歲廖姓退休老師（右）和他的孫子舉行記者會，控訴納骨...
台中市議員謝志忠（中）昨陪86歲廖姓退休老師（右）和他的孫子舉行記者會，控訴納骨塔業者要詐光廖的老本。 記者游振昇／攝影
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86歲的廖姓退休老師，為了讓中風的妻子有更好的照顧，疑被納骨塔代銷業者以投資納骨塔名義騙走216萬元，接著又要他投資324萬元，由於沒有那麼多現金，只好拿黃金到銀樓變賣，外孫發現有異尾隨，才保住老本。市議員謝志忠說，受理很多類以納骨塔投資陳情案，本案已由檢警釐清是否構成詐欺

廖姓退休老師昨天在台中市議員謝志忠和廖姓的36歲辜姓外孫等人陪同，舉行記者會，廖說，去年3月27日，一男一女開很高級的車到他家，推銷他買納骨塔，宣稱買一個塔位12萬元，保證賣35萬元，後來要求他越買越多，最後共買了216萬元，過年前，另有一男一女上門要他繼續投資，需再投資324萬元，還保證馬上有人向他買，高獲利。

「可以賺錢誰不賺？」廖姓退休老師於是變賣以前買來要保值的黃金，再到銀行郵局領錢，打算交給對方324萬元，他的家人接到銀行通知提醒，但他堅持到銀行領巨款，他的外孫決定自力救濟，全力保住他僅剩的積蓄。

辜男說，他因此向公司請假一周，戴帽尾隨外公，還在外公住處客廳偷裝監視器，錄下一男一女上門要外公投資買納骨塔的對話，他再求助台中市議員謝志忠，眾人合力勸說，外公才不再給對方324萬元。辜男昨聲淚俱下說，這些錢是外公一生積蓄，為了讓中風阿嬤有更好照顧才被騙投資。

謝志忠表示，廖姓退休老師騎著破舊小機車到處籌錢變賣畢生積蓄，納骨塔代銷業者卻開著賓士和積架高級車，簡直沒有良心。此一納骨塔代銷詐騙集團專挑獨居老人，他提醒家中有獨居長者要注意，遇到疑似詐騙案立刻求助或報警。

豐原警分局表示，廖姓退休老師被騙投資案，已通知4名關係人到案，並將資料交由檢察官調查，再釐清是否有詐欺行為或是消費糾紛。

詐騙集團獨居老人中風詐欺
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