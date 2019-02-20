影╱黃牌重機摔車友人忙擋車 男仍被第三部車輾爆頭亡

2019-02-20 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



34歲蔡姓男子16日騎著售價約50萬元的黃牌大型重機，載著友人自新北到台南，深夜11時由西向東行經台84線27公里處時，疑變換車道不慎擦撞前方休旅車後摔車倒在內側車道，友人連忙揮手擋車，但在2分鐘後，蔡仍遭後方來車輾斃，頭顱破裂明顯死亡，肇事車輛逃逸，麻豆警分局連夜追查，在玉井山區找到涉嫌肇事的丁姓男子，訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦。

麻豆警方調查，這部黃牌重機疑因超車時不慎追撞前車後摔車，騎士安全帽脫落倒地不起，後載的友人急忙招手向來車呼救，友人指騎士倒地後仍有意識，請他幫忙報警，他急忙攔下後方來車，有輛大貨車因此停靠路肩，另輛轎車也停下，但第三輛車繞過兩車，直接輾過騎士頭部，他當場嚇傻，急忙大喊「你撞到人了」但該車未停，直接開離現場。

轄區拔林派出所獲報後連夜徹查，過濾上百支監視器，查到肇事車輛開往玉井山區，經聯繫到車主，對方則說「車子借給一名丁姓友人使用，不知他住哪裡也沒他電話」，警方挨家挨戶查訪，18日上午10時許在一處屋宅庭院找到該車，所長許允昌詢問對方「你不知道有撞到人嗎？」但丁姓男子只坦承路過但否認輾過人。