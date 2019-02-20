親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

菲籍漁工砍人迫船員跳海 船長室淪陷4人遭挾

乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

馬公早餐街民房火警 濃煙數公里外可見

2019-02-20 19:03聯合報 記者藍凱誠╱即時報導

馬公市著名早餐街文康市場下午突然傳出火警，一時濃煙蔽日，數公里遠都能看見濃煙，消防局據報後緊急派人車趕往現場灌救順利撲滅火勢，幸好沒有人員傷亡。

澎湖縣政府消防局指出，今天下午1時45分，市中心區文康街一棟2層樓建築民房傳出火警，濃煙駭人，消防局立即出動馬公、澎南、白沙、湖西等地分隊人車趕往現場灌救，火勢很快控制，約一小時撲滅，房屋全毀，未延燒至鄰居；附近居民指出，起火民房無人居住，平日租給機車行作為倉庫，起火點疑似為門前一輛機車，消防局火調人員將進一步調查釐清起火原因。

馬公建築
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

撿便宜！「彎道殺手」保時捷Cayman 桃園地檢下月法拍

2019-02-20 19:45

影╱黃牌重機摔車友人忙擋車 男仍被第三部車輾爆頭亡

2019-02-20 19:22

被警攔說「謝謝」吐酒氣 男騎士：有斟酌酒量

2019-02-20 17:30

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

惡意破壞？ 台北228紀念館內和平柱遭毀

2019-02-20 17:12

6天燈綁一起升空？新北消防局：若屬實恐涉公共危險

2019-02-20 16:52

影／不爽前方機車緊急煞車 後方騎士持安全帽狂毆

2019-02-20 16:08

生要見人、死要見屍！母離家失蹤26年 尋人高手助重逢

2019-02-20 16:05

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

三重光頭男賊帶女伴逛宮廟 先拜拜再釣香油錢

2019-02-20 14:35

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

慣竊失風爬5樓陽台墜下 送醫急救宣告不治

2019-02-20 13:24

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

影／疑為閃貓撞破雙園大橋護欄 人車摔落10米高橋下

2019-02-20 12:28

曳引車鐵架太高勾到電線 扯斷三根號誌桿引交通堵塞

2019-02-20 12:09

輕熟女偷機車環島 家當吊車變行動耶誕樹

2019-02-20 12:04

失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00

退休老師投資納骨塔216萬還要買 孫聲淚俱下控訴業者

2019-02-20 11:45

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

台中大安海水浴場3人受困沙洲 警消和民眾救援脫困

2019-02-20 11:13

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

影／BMW擋路酒駕睡死 被抓還叫警「葛葛」求放過

2019-02-20 10:30

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

輕熟女口角開走男友車 燒炭獲救車成焦黑空殼

2019-02-20 09:50

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

問題家庭 為何要「一案到底」風險管理？

2019-02-20 00:41

老人慘死輪下 近5年釀758悲劇

2019-02-20 00:26

清晨買菜 老婦撞飛15公尺喪命

2019-02-20 00:14

酒駕被攔 車內有隻大冠鷲

2019-02-20 00:06

失蹤女師騎車沿台三線逛 她還在苗栗圖書館看書半天

2019-02-19 21:45

國中女老師失蹤5天 朋友求籤說過幾天會回來

2019-02-19 21:22

失蹤5天國中女老師找到人 她說壓力大外出散心

2019-02-19 21:05

校長教師開會亂停車擋通道 挨批「以身作則」在哪？

2019-02-19 20:37

文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

2019-02-19 19:02

公車駛出文大校園 20歲女大生慘遭捲進公車車底

2019-02-19 18:28

文化大學外公車撞行人 女子捲進公車底命危搶救中

2019-02-19 17:45

揪甘心！波麗士大人辛苦了 東港分局派行動補給站

2019-02-19 16:48

釣客控台中霹靂特警荷槍開單 網友：違規遭罰是活該

2019-02-19 15:41
看更多

熱門文章

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

謝淑薇弟謝政鵬女性好友 慘遭公車撞擊捲入車底身亡

2019-02-20 00:26

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

失蹤女師騎車沿台三線逛 她還在苗栗圖書館看書半天

2019-02-19 21:45

台東元宵節下個轉角遇到警 10分鐘開罰百張違規全GG了

2019-02-19 21:59

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

失蹤5天國中女老師找到人 她說壓力大外出散心

2019-02-19 21:05

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

投保遇到年輕貌美業務員 先上床再談交易

2019-02-20 17:32

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

越南幫盜伐 原民獵人開槍制止

2019-02-19 23:58

少女想培養感情怕他不敢做 謊報年齡替男友打手槍

2019-02-20 11:07

校長教師開會亂停車擋通道 挨批「以身作則」在哪？

2019-02-19 20:37

妹搭上陌生男車 兄為救妹挨1槍

2019-02-19 20:26

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

老翁調戲女房仲「奶子好大」 法官：年事已高可減刑

2019-02-20 11:55

收5百萬獻金要吐1千萬 黃景泰律師：一事不該二罰

2019-02-19 22:14

性侵11名參加活動學員 他辯：曾遭性侵，老師是加害者

2019-02-20 14:22

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33

酒駕肇逃還曾找人頂罪 「2條人命6萬交保」

2019-02-20 00:02

國中女老師失蹤5天 朋友求籤說過幾天會回來

2019-02-19 21:22

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交、猥褻28次遭起訴

2019-02-20 15:54

《誰先愛上他的》真人版 名醫婚後同志情判賠60萬元

2019-02-20 16:04

退休老師投資納骨塔216萬還要買 孫聲淚俱下控訴業者

2019-02-20 11:45

婆婆作梗搞砸婚姻 媳：這個家容不下我

2019-02-20 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top