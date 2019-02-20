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6天燈綁一起升空？新北消防局：若屬實恐涉公共危險

2019-02-20 16:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

有民眾在爆料公社貼出一段影片，看到有6個天燈疑被綁在一起升空，結果悲劇了，變成一團火球墜落，引發尖叫聲，有一個女生衣服稍微著火，衝出來的老板還幫她拍掉才沒有被燒傷。但真是6個綁在一起？還是施放時間太近，仍待進一步釐清。新北市消防局並未接獲報案，但表示，串聯數個天燈施放燒毀墜地，恐涉公共危險；另迄今已舉發3個逾時施放的個案，並予以罰款3千元。

新北市消防表示，該案之施放地點經過確認係於合法施放之地域，但如串聯數個天燈造成天燈無法順利升空即早早燒毀墜落造成公共危險的部分，雖無直接違反天燈施放管理辦法之相關規定，但消防局非常不建議也不鼓勵以此種方式施放，如造成人身或財產之傷害或損失，若可直接確定施放人，施放人恐將承擔相關法律及賠償之責任；若無法確認施放人，受災人可向平溪區公所所監督之平溪天燈永續發展協會申請補償。

新北市政府消防局迄今已舉發3個逾時施放的個案，並予以罰款3千元，消防局將持續進行巡查及宣導，使觀光客及當地居民皆可放得開心放得安心。

消防局說，平溪天燈節之天燈施放活動已成為國際觀光盛事，為在觀光之發展及當地居民之公共安全之中取得平衡，新北市政府於100年6月15日訂定天燈施放管理辦法，對施放地點、時間、施放方式、禁止之事項著有規定。為維護平溪天燈節舉行的期間安全，觀光局、消防局、警察局、衛生局皆於平溪各周邊派駐消防車、救護車、滅火器、進行火警警戒、搶救及救護之工作。

施放天燈需依照「新北市天燈施放管理辦法」的地點（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）及時間（晚間10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈)。

新北市政府消防局迄今已舉發3個逾時施放的個案，並予以罰款3千元，消防局將持續進行...
新北市政府消防局迄今已舉發3個逾時施放的個案，並予以罰款3千元，消防局將持續進行巡查及宣導，使觀光客及當地居民皆可放得開心放得安心，圖為市府施放天燈畫面。圖／新北市政府提供
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天燈平溪
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