專挑獨居老人詐騙投資靈骨塔 被害家屬控訴

2019-02-20 16:48 中央社 台中20日電



86歲廖姓阿公今天由台中市議員謝志忠陪同召開記者會，指控不肖業者利用靈骨塔可投資獲利而專挑獨居老人行騙，並不斷要求追加投資，呼籲大家關心長輩並適時尋求協助。

謝志忠表示，近年「靈骨塔詐騙」層出不窮，專門鎖定退休獨居長者，以口頭哄騙「保證高獲利」誘惑投資。被害人廖姓阿公以每個新台幣12萬元購入，還相信可以35萬元賣出。

謝志忠指被害人一開始投資2個、再追加2個及5個，累計成一排9個，此時已花108萬元，又被要求追加第二排，累計共投入216萬元。之後，竟然還要被害人再投入3排，也就是追加324萬元，循序漸進要求「包套門檻」，倍數增加。

在被害人仍深信不疑時，被害人外孫在家中裝監視器並多天尾隨阿公，親眼目睹阿公為付324萬元，跑多家銀行籌款、甚至到銀樓變賣黃金。謝志忠指出，對照對方咄咄逼人，連哄帶騙保證月底售出、要求阿公付出300多萬元的過程，令家屬憤怒難平。

被害人外孫說，阿公擔憂生病久臥床的阿嬤，即便存款足度餘生，但期望靠自己能讓陪伴一輩子的牽手有更尊嚴舒適的晚年生活，當時尚不知被騙的阿公還開心表示，過年了要給孫子們包大紅包，投資一心只為家人，令他心痛不已，並指詐騙集團十分可惡。

謝志忠表示，眼看阿公騎著破舊小機車四處變賣畢生積蓄籌款，詐騙集團成員卻開著進口豪車，簡直沒有良心，而且專挑獨居老人下手，提醒如有身邊長輩疑似遭遇詐騙，請適時尋求協助、並問清楚內容、備齊相關證據，至派出所報案。