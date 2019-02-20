影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有民眾在爆料公社貼出一段影片，看到有6個天燈疑被綁在一起升空，結果悲劇了，變成一團火球墜落，引發尖叫聲，有一個女生衣服稍微著火，衝出來的老板還幫她拍掉才沒有被燒傷。消防局第六大隊指出，並未接獲報案，天燈不可綁一起施放，十分危險。有網友發現，現場應在十分車站附近。有店家表示，可能是一起放時間靠太近。警方表示，應是6天燈施放時間太近，並非綁在一起放。

有網友在爆料公社貼出一段影片，但沒有標示時間與地點。貼文指出，本來是6個綁在一起，然後杯具（悲劇）發生了，好驚恐的尖叫聲，很危險，還有一個女生衣服稍微著火，那個衝出來的老板還幫她拍掉。

網友說，如果掉在任何一個人身上，後果不堪設想，其實平溪一路上看到好多著火的天燈掉在人群或是馬路中間，很是可怕，如果這是不可避免的習俗，是不是能想辦法更環保安全一點。

影片引發大批網友議論，很多對此影像都驚呼太誇張，有網友說，「6個綁在一起！貪心了，難怪飛不上去」、「願望應該太具野心了」、「綁一起智障嗎？」大批網友質疑一次綁6個太危險，哪有這樣放天燈？

消防局第六大隊指出，這幾天並未接獲類似報案，會了解是否是6個天燈綁在一起，綁在一起施放會造成危險，呼籲遊客不可以把天燈綁在一起施放，一起施放時，時間也要有間隔，才不會一起燒起來，墜落發生危險。據十分一家天燈業者說，一般遊客都不會綁在一起放，他們教導遊客都是一次只能施放一個天燈，有可能是同一批遊客，一起施放時間靠太近。

瑞芳警分局表示，據了解，可能是同批遊客施放時間靠太近，第一個起火後，後面又升空靠近才全部起火，應不是6個綁在一起，6個綁一起很難點火施放。

第六大隊指出，施放天燈需依照「新北市天燈施放管理辦法」的地點（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）及時間（晚間10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈)，並且天燈大小需符合相關尺吋規範，並禁止附掛爆竹煙火等可能產生落焰物品，單位或個人若因施放天燈致生公共安全、飛航安全、環境保護或其他災害事故者，應負相關法律責任。針對影片中危險施放的部份，消防局會與當地商家作宣導並不定時巡查。