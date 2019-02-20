女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



今年31歲的桃園大溪消防分隊長王聘婷，過去從基層消防員做起，不怕工作環境危險且工作辛苦，十分熱衷消防工作，期間更持續自我進修、順利考上警大研究所，今年出任大溪消防分隊長，更成為桃園市消防局成立20年來首任女分隊長。

擁有身高173的高䠷身材、77年次的王聘婷為桃園人，過去畢業於國立武陵高中，選擇未來工作時受到家人鼓勵，加上自己個性外向活潑，對消防工作產生憧憬，但警大女性名額較少，因此報考警察專科學校，警專26期畢業後，分發至新北市消防局擔任近4年外勤隊員。

為持續精進消防專業，王聘婷利用工作之餘，努力準備考試，並於102年錄取消防三等特考，順利分發家鄉桃園市消防局搶救科服務，105年又考取警察大學消防科學研究所。王聘婷分享，邊工作邊讀書固然辛苦，但不怕吃苦的個性，加上勇於接受挑戰，平時也有良好運動習慣，透過跑步、游泳也能紓解工作壓力。

在擔任外勤4年時間，最令王聘婷印象深刻的是，曾有一次救護案中，受傷員工掉進高達三層樓高的飼料儲槽中，且人體呈現倒掛姿勢，十分危急，所幸迅速將該名員工救出。王聘婷表示，協助民眾救護案，當然會碰到不同類型人，有民眾因身體不舒服難免口氣差，但透過消防員協助送醫後，民眾事後特地回來感謝消防員辛勞，這些回饋也讓她留下深刻回憶。

今年2月20日配合桃園市消防局職務調整，消防局考量女性消防同仁人數漸增，加上王聘婷擁有救助、救護、救生員以及化災指揮班等多項證照，由王聘婷接任大溪消防分隊長，希望藉由她過去外勤基層救護救災、加上內勤承辦搶救業務等經驗，升任分隊長後能增加實務面磨練，這也是桃園市消防局自88年成立以來，首位女性消防分隊長。