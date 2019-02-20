公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區三民路、民族路口昨晚6時42分，發生右轉公車車尾擦撞到左後方瑪莎拉蒂休旅車的車禍，由於撞到的是進口名車，修理費用肯定非常昂貴，連不相干路人都忍不住停下來拍照PO網，形容撞到撞到這種車，真的是要流眼淚了。

警方調查，41歲葉姓司機駕駛的公車，當時原本在三民路口專用區靠站，於綠燈轉黃燈尚未變紅燈之際，打著方向燈開始右轉民族路。這時左後方直行車道由31歲邢姓男子駕駛的瑪莎拉蒂休旅車（車主是他媽媽，車價超過500萬元），急欲通過路口加速前行，因與公車的位置相對平行，休旅車司機應該是看不到公車的右轉方向燈，公車司機也看不到左後方有車貼得那麼近。

結果公車車身一轉彎，左後角保險桿便朝休旅車的右後輪葉子板，一路刮過2片車門直到前輪葉子板，造成右側車身鈑金全都變形凹陷落漆。

但從後車行車記錄器可看清整個車禍過程，三民路只有2線車道，路口的路肩規劃了公車站牌停靠專用區，內側則是左轉專用車道，中間的直行和右轉並用車道受到限縮，比正常車道寬度狹窄，僅容小型車通過。

當時雖是綠燈，右有行進間準備右轉的公車，左有停等紅燈待轉的公車，車身較寬的瑪莎拉蒂休旅車硬往中間擠進去，空間尚足沒有問題。但燈號瞬間由綠轉黃，公車大半個車身已超越路口停止線，因此繼續轉彎沒有停下，可是休旅車在燈號由黃轉紅之際反而加速前行，恐有闖紅燈之嫌，結果推進才沒幾公尺便發現左右兩側空間不足，緊急煞車停下已經來不及，右轉中的公車便擦撞到休旅車，前後過程僅約10秒。

派出所警方僅受理報案、協助採證，並不做車禍肇責判斷，但員警觀看行車記錄器影片後私下透露，感覺上這起車禍造成，休旅車的問題可能大一點。詳細的肇責比例還是要等交通大隊和監理單位進一步鑑識釐清。