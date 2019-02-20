失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「咦！這不是我家商品 」台南一百貨公司販售洗髮精與牙膏倉儲商品遭竊，櫃姐遍尋不著，姑且一試上網搜尋，發現拍賣網站有賣家拍賣其商品，且剛好是短少的數量，她用賣家帳號搜尋，這才發現原來是隔壁寢具櫃32歲郭姓男子趁兩櫃共用倉儲上下其手，警方據報後依竊盜罪嫌將他函送法辦。

台南市警二分局指出，專櫃人員日前清點倉儲內備貨時，發現洗髮精短少48罐、牙膏也少24條，共4萬多元，向派出所報案，員警獲報後前往現場勘察，在百貨公司保全人員的協助下調閱相關資料，發現竊賊竟是鄰櫃的郭姓男子。

警方指出，礙於空間有限，這兩家比鄰櫃位共同使用一處倉儲，因此，他利用進出倉儲的機會，進而竊取他櫃日用品，正因倉儲內未設監視器，店家及保全人員遍尋不著可疑對象，直至櫃姐靈機一動，自己扮起柯南，上拍賣網站搜尋。

沒想到真的有賣家在網站上拍賣自家的商品，且與短少的數量相同，櫃姐抓住這個線索，用賣家的帳號連結搜尋，果真找到對方的IG。她看了對方的照片，越看越面熟，「這不是隔壁櫃的小郭嗎？」。她把此一重大發現告訴警方，因而破案。