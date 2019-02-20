退休老師投資納骨塔216萬還要買 孫聲淚俱下控訴業者

2019-02-20 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「阿公只是想讓中風阿嬤有更好照顧，卻差點被騙光所有積蓄!」36歲辜姓男子今天由台中市議員謝志忠開記者會，指控納骨塔代銷業者，找上他86歲阿公，以投資納骨塔名義讓阿公付出216萬元，現在又要阿公投資324萬元，阿公已沒這麼多現金，只好拿黃金到銀樓變賣，謝志忠說他受理很多類似投資納骨塔案，老人家一生積蓄都被騙光，這種詐騙手法很可惡，家屬已報案處理，警方表示，已將4名關係人資料交由檢察官認定釐清，是否構成詐欺行為。

86歲退休老師廖姓阿公，今天在孫子等人陪同出席記者會，他說去年3月27日，一男一女開很高級的車到他家，要他買納骨塔，宣稱買一個塔位12萬元，保證賣35萬元，後來要求他越買越多，最後共買了216萬元，過年前，一男一女又上門要他繼續投資，需再投資324萬元，還保證馬上有人向他買，高獲利。

廖姓阿公說，可以賺錢誰不賺，他變賣以前買來要保值的黃金，再到銀行郵局領錢，打算交給對方324萬元，阿公的家人接到銀行通知提醒，阿公又到銀行領鉅款，阿公的外孫與妻決定自力救濟，保住阿公僅剩的積蓄。

辜男今天說，他向公司請假一周，戴帽尾隨阿公，還在阿公住處客廳偷裝監視器，錄下一男一女上門要阿公投資買納骨塔的對話，他再求助台中市議員謝志忠，眾人合力勸說，阿公才不再給對方324萬元，辜男今天聲淚俱下說，這些錢是阿公一生積蓄，為了讓中風阿嬤有更好照顧才被騙投資，他希望家中有獨居的長者的人注意，不要讓長者被騙投資。