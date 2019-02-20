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台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市七旬余姓老嬤昨天上午8時許在南區疑似迷路，不斷向執行守望勤務的女警楊舒婷招手，女警前往關心，發現原來老嬤是因為眼花搭錯公車，原欲赴中山醫學大學附設醫院就醫，卻在不熟的地方下車，因走得實在受不了，才鼓起勇氣向女警招手，女警得知後，載老嬤送往醫院治療，老嬤見女警長得漂亮、心地又好，下車前不忘詢問「嫁尪沒（台語：結婚了嗎）？」讓女警尷尬回應「要嫁了」。

台中市第三警分局勤工所女警楊舒婷昨天上午8時許守望時，在南區樹德一巷、大慶街，發現余姓老嬤（76歲）不斷向她招手，女警前往詢問，才知老嬤欲搭公車前往中山醫學大學附設醫院治療，原本要搭73號公車，卻眼花搭乘33號，又碰巧敬老愛心卡搭到沒有額度，身上又沒錢，因為實在走得雙腳受不了，才會向警方求助。

女警提出要載阿嬤就醫時，阿嬤很不好意思回絕，還說「讓你跑很遠我會不好意思，不然我慢慢用走的」，女警後來還是以警備車載阿嬤就醫，阿嬤在車內與女警聊天時，發現女警長得漂亮，心地又善良，下車前不忘詢問女警是否已結婚，得知女警已名花有主後，阿嬤也祝福女警嫁到好老公。

台中市第三警分局勤工所女警楊舒婷從事警職前是擔任模特兒，因亮麗外型時常登上媒體版面，台中市警局的官方臉書過去也曾邀請楊擔任模特兒，為紀念品等活動宣傳。

台中市第三警分局勤工所女警楊舒婷是模特兒出身，也是台中警界公認正妹，曾獲邀擔任台...
台中市第三警分局勤工所女警楊舒婷是模特兒出身，也是台中警界公認正妹，曾獲邀擔任台中市警局臉書行銷模特兒。圖／台中市警局提供
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