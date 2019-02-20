影／BMW擋路酒駕睡死 被抓還叫警「葛葛」求放過

2019-02-20 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



酒駕還上路！台中市吳姓男子清晨與友人喝酒狂歡，早上開BMW車輛直接停馬路中央，在旁交整警員敲窗開門，車內音樂巨響吳男照睡不誤，警查出吳身上有酒味要進行酒測，吳不斷哀求「葛葛」、「葛葛放我一馬啦」，警員告知吳喝酒就不該酒駕，測得吳男酒測值達每公升0.35毫克，警詢後將吳嫌依公共危險罪嫌移送。

台中市警局第二分局立人所林姓警員前天上午執行交整勤務，一輛BMW車停在忠明路馬路中央，造成後方車輛鳴按喇叭，林員上前敲窗、開門，發現車內「動滋、動滋」音樂聲震耳欲聾，但吳姓駕駛(24歲)癱坐在座位上、照睡不誤，讓警方相當傻眼。

警方先將車輛打入P檔，再將吳姓男子叫醒，吳男一度恍神問，「我車怎麼停在(馬路)中間？」並坦承「有喝一點酒」。

警方要吳男下車進行酒測，吳開始求情，甚至要下跪，不斷哀求警方「葛葛」、「葛葛」的叫，並說自己昨晚與友人在KTV飲酒作樂，只喝5瓶啤酒，希望「葛葛放我一馬」，讓林員啼笑皆非。