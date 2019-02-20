侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



華夏科技大學五專部電機系一年級學生成育中15日以CPR心肺復甦術救回蔡姓男子，新北市長侯友宜今天在市政會議頒獎表揚，病患家屬蔡玲玲也獻花致謝。成育中表示人生首次以CPR救人很有成就感，日後不排除朝此方向努力；成父則認為救人很好，但救人之餘也要自保，希望日後類似情況能有人協助記錄過程。

16歲的成育中說，當時他和朋友在新店北新國小踢球，忽然發現有人倒下，一群人圍著倒下的男子試著了解是否仍有意識，卻沒有人施救，他憑著想救人的傻勁，以國中進度課程學到的CPR搶救，想不到真的救回一條生命，「我想大家都想救人，只是未必都懂CPR。」

「回家告訴家人救了人命，我爸還以為是遊戲的事情。」成育中說，致命的時刻當時其實很緊張，但是做了比不做好，過程中反覆回想當初學校教學過程，幸好沒有犯大錯。

侯友宜感謝成育中父母教得這麼好，在致命的關鍵時刻勇於救人，希望消防局等單位能擴大推廣CPR，讓更多人學習。

成育中父母陪同接受表揚，他父親提醒政府說，消防局救援都有密錄器，如果救回當然沒事，但救不回是不是惹上麻煩？他贊成救人的行為，但希望一旦發生類似情況，能有人協助記錄過程，不能讓救人的事後吃上官司。