問題家庭 為何要「一案到底」風險管理？

肉圓爸兒虐家暴案引發關注，衛福部預計在今年下半年起訂出風險係數，重整社工人力，主動找出問題家庭；圖為情境照。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

肉圓爸兒虐家暴案引發關注，衛福部長陳時中指出，現階段家庭保護案件的風險管理不足，加上一個家庭可能有不同問題，同時間不同性質的社工介入，使社工人力吃緊，預計在今年下半年起訂出風險係數，重整社工人力，並整合戶政、醫療、健保等系統，主動找出問題家庭。

陳時中接受專訪時指出，我國處理案件慣以「個案」為中心，當個案有不同問題，就派不同類型的專業人員前往並進行個案管理。例如一個家庭中同時有吸毒、自殺、小爸媽及家暴，就可能有公衛護士、關懷訪視員及保護性社工介入。但重複訪視難以統整個案資料，且兒虐及家暴事件背後，並非存在單一風險因子，「不只要關懷受暴者，施暴者可能也有問題須協助。」

陳時中說，未來將打破以個案為中心關懷方式，以家庭為中心進行「一案到底」的個案管理，在整合資源時，還可降低訪視人力。但若個案的問題差異太高，則讓社工採聯訪方式，提升訪視工作的安全。

陳時中表示，首先整合各縣市戶政資訊，第二則是從醫療端著手，醫療人員要有能力辨識受虐兒及家暴個案，讓社會安全網立即啟動，不應讓事件再出現第二次，最後再由健保端持續主動挖掘問題家庭，讓孩子一個都不能傷。

此外，衛福部現正分析家長失業、吸毒、受刑人及健保等大型資料庫，找出脆弱家庭的風險因子、訂出風險分數，以科學方式協助社工訂出個案訪視的優先次序。但風險係數怎訂？衛福部社家署副署長祝健芳說，系統還在研究中，最快六月底定案。

在強化社會安全網計畫中，除了整合系統及建立更健全的風險係數之外，也要建立完善的追蹤機制。例如過去遭受父母施暴的孩子可能被送去爺奶家撫養，但過幾個月後父母搬家又把孩子帶走，找不到孩子在哪，等同風險再現。