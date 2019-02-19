親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣曾為「四小龍之首」？ 學者一張圖打臉：謠言

酒駕等於故意殺人？法務部的一場鬧劇

國中女老師失蹤5天 朋友求籤說過幾天會回來

2019-02-19 21:22聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中吳姓國中女老師失蹤5天，家人朋友急著協尋，還在臉書po文找人，一名朋友前天在臉書留言說，她前天到寺廟求神，抽籤結果，籤詩說明女老師過幾天就會回來， 結果今晚就傳出好消息。

女老師失蹤後，很多親朋好友或她教過的學生到處幫忙找人，一名朋友前天在臉書po文說， 她前天到寺廟問神求得籤詩，「風恬浪靜可行船 恰是中秋月一輪，凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門」， 這名朋友說，籤詩不知是好是壞，但是神明說女老師過幾天就會回來， 今晚就在苗栗市找到女老師，人平安。

台中吳姓國中女老師失蹤5天，前天有人在臉書說，她求神問籤，神明說女老師過幾天會回...
台中吳姓國中女老師失蹤5天，前天有人在臉書說，她求神問籤，神明說女老師過幾天會回來，今晚傳出好消息。圖/取自臉書
分享

失蹤中秋
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

失蹤5天國中女老師找到人 她說壓力大外出散心

2019-02-19 21:05

失蹤女師騎車沿台三線逛 她還在苗栗圖書館看書半天

2019-02-19 21:45

校長教師開會亂停車擋通道 挨批「以身作則」在哪？

2019-02-19 20:37

文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

2019-02-19 19:02

公車駛出文大校園 20歲女大生慘遭捲進公車車底

2019-02-19 18:28

文化大學外公車撞行人 女子捲進公車底命危搶救中

2019-02-19 17:45

揪甘心！波麗士大人辛苦了 東港分局派行動補給站

2019-02-19 16:48

釣客控台中霹靂特警荷槍開單 網友：違規遭罰是活該

2019-02-19 15:41

孫子大義滅親報警抓爺爺 因為爺爺頻吸毒

2019-02-19 15:22

影╱測速大魔王！新竹縣這兩路口 年開2萬張罰單

2019-02-19 13:29

洗手液與感冒藥水放一起 女子喝錯送醫急救

2019-02-19 13:27

國中女老師失蹤5天 出動直升機空中搜尋未發現

2019-02-19 12:50

「想搭火車環島」少年出門失蹤 熱血新竹警跨縣尋回

2019-02-19 11:55

才說酒駕零容忍 高市警酒駕自摔酒測值達1.24毫克

2019-02-19 11:27

男子酒駕開車撞上3名晨運老人 急救後2死1重傷

2019-02-19 11:12

車上竟有大冠鷲還遭鷹爪傷臉 酒駕男嘆：不是吉祥物

2019-02-19 10:58

晨運婦人遭車撞飛 右小腿撞斷肚破腸流慘死

2019-02-19 10:46

美女凌晨借Bike被狼撲倒 半夜尖叫聲驚醒住戶獲救

2019-02-19 10:39

失蹤外籍女台北街頭情緒失控 警借電話越洋解鄉愁

2019-02-19 10:11

影╱疑酒後滋事 鹽水蜂炮凌晨傳推擠衝突

2019-02-19 10:06

新台幣2000元換170萬美金？ 台東單身熟女險被詐騙

2019-02-19 09:40

「沒錢就砍珍貴樹木賣」 越南山老鼠橫行南投

2019-02-19 09:06

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

高雄魷釣船失火 64人獲救5失蹤

2019-02-18 23:45

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

鹽水蜂炮傳意外 婦人遭炸傷送醫

2019-02-18 22:38

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

羅東砂石車擦撞轎車又撞民宅 一名乘客骨折送醫

2019-02-18 18:51

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29

國道5號雪山隧道內發生火燒車 目前二線道均封閉通行

2019-01-08 09:15
看更多

熱門文章

文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

2019-02-19 19:02

影╱測速大魔王！新竹縣這兩路口 年開2萬張罰單

2019-02-19 13:29

「沐夏烤肉啪、啪」性愛派對 2女戰8男幾全裸被查獲

2019-02-19 13:04

成大女研究生命案 南檢起訴清潔工求處死刑

2019-02-19 13:06

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

牛肉麵店廣告布條太搞笑 網笑：這麼直白好嗎？

2019-02-19 18:18

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

地主控最貴停車場暴跌58億 法院：拍賣程序沒問題

2019-02-19 17:06

男子酒駕開車撞上3名晨運老人 急救後2死1重傷

2019-02-19 11:12

火辣醫師大方曬照 網友求工作醫院：揪團復健

2019-02-19 19:21

釣客控台中霹靂特警荷槍開單 網友：違規遭罰是活該

2019-02-19 15:41

女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10

「需要再打開」 阿嬤過世留包裹讓他鼻酸度過難關

2019-02-19 17:03

吃喜宴遇打包魔人 雞湯剛上桌大媽：我要打包餵狗

2019-02-19 16:22

公車駛出文大校園 20歲女大生慘遭捲進公車車底

2019-02-19 18:28

保證絕不會跑 前三線一分局長李世昌今入監

2019-02-19 15:20

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

晨運婦人遭車撞飛 右小腿撞斷肚破腸流慘死

2019-02-19 10:46

才說酒駕零容忍 高市警酒駕自摔酒測值達1.24毫克

2019-02-19 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top