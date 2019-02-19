國中女老師失蹤5天 朋友求籤說過幾天會回來

2019-02-19 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中吳姓國中女老師失蹤5天，家人朋友急著協尋，還在臉書po文找人，一名朋友前天在臉書留言說，她前天到寺廟求神，抽籤結果，籤詩說明女老師過幾天就會回來， 結果今晚就傳出好消息。