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文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

文化大學外公車撞行人 女子捲進公車底命危搶救中

2019-02-19 17:45聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

公車與行人發生碰撞，人捲進車底。記者蕭雅娟／翻攝
公車與行人發生碰撞，人捲進車底。記者蕭雅娟／翻攝
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陽明山上文化大學外，今下午發生公車撞行人車禍，約下午4時許，一輛紅5公車行經格致路、愛富二街口，撞上1名年約20歲的女子，女子遭捲進公車車底，當場無呼心心跳，目前送往新光醫院搶救中。

公車文化大學車禍
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