釣客控台中霹靂特警荷槍開單 網友：違規遭罰是活該

2019-02-19 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



王姓網友在網路控訴台中市霹靂小組的特警荷槍實彈到台中港開單抓釣魚，指控被特警當成「槍擊要犯」，經查證，台中市警局保大特勤中隊回應非業管勤務，台中港務警察總隊表示，經查，該網友今天所發表的相片，已經是去年開罰的罰單，詳細開罰的張數與金額，還需後續調查，不過港警總隊表示，隊內的霹靂小組也有巡邏勤務，勤務就是要配槍，且該群釣客在台中港北防波堤非公告區釣魚，已屬違法，開罰有據。

「只不過是來釣個魚，卻要被當成槍擊要犯來對待」王姓網友今天在臉書社團《台灣釣權團結聯盟社群》發文，文中指控台中連霹靂小組都荷槍實彈來對釣客開單，「只是來釣個魚，有必要這樣嗎？」，難道這就是公部門對待從事休閒運動的民眾的方式嗎？霹靂小組應該是打擊犯罪的菁英，政府單位卻找來霹靂小組荷槍實彈來海邊取締釣客垂釣。

該發文被轉貼到臉書社團《爆料公社》但被多數網友撻伐，有網友批評「你管人家身上帶什麼，有違規被開罰就是活該」、「沒開放，開單剛好」、「違規事實開罰單正常，執行者挑軟的吃不意外，安全輕鬆阿」、「違規只要是執法人員都有權開單勸導，難不成你違規還要給你選人開你單哦？」