東協廣場變態男襲胸女店員 辯：一時情慾衝動

2019-02-19 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市知名東協廣場變態男落網！有多起強制猥褻前科的林嫌(40歲)，利用叫飲料外送猥褻妙齡女店員，本月初在樓梯間強抱、襲胸、襲臀妙齡女店員，女店員飽受驚嚇逃逸並報警。台中市警方報請檢察官積極偵辦，昨晚8時許逮捕畏罪依親的林嫌，林嫌坦承「一時情慾衝動」，以叫飲料為藉口，對女店員進行猥褻之實。

警方調查，林嫌有多起強制猥褻前科，犯案地點遍及南投、台中，手法均以叫飲料店外送為藉口，若送飲料為男店員則稱沒錢不付款，若為妙齡女店員，林嫌就要女店員將飲料送到樓梯間，並趁機對女店員襲胸、強抱、襲臀，相當惡劣。

警方調查，林嫌105年也在東協廣場犯下一起強制猥褻案，林嫌熟知東協廣場偏僻建築，本月10日叫外送5杯飲料，故意向女店員說，「七樓電梯壞掉，你坐到八樓，再走逃生梯到七樓等我」。

妙齡女店員不疑有他，將飲料帶至七至八樓樓梯間交貨，未料林嫌對其強行擁抱、襲胸、襲臀，女店員尖叫反抗，林嫌拉扯女店員頭髮，女店員趁隙逃跑並向店長求救、報警。