東協廣場變態男襲胸女店員 辯：一時情慾衝動
台中市知名東協廣場變態男落網！有多起強制猥褻前科的林嫌(40歲)，利用叫飲料外送猥褻妙齡女店員，本月初在樓梯間強抱、襲胸、襲臀妙齡女店員，女店員飽受驚嚇逃逸並報警。台中市警方報請檢察官積極偵辦，昨晚8時許逮捕畏罪依親的林嫌，林嫌坦承「一時情慾衝動」，以叫飲料為藉口，對女店員進行猥褻之實。
警方調查，林嫌有多起強制猥褻前科，犯案地點遍及南投、台中，手法均以叫飲料店外送為藉口，若送飲料為男店員則稱沒錢不付款，若為妙齡女店員，林嫌就要女店員將飲料送到樓梯間，並趁機對女店員襲胸、強抱、襲臀，相當惡劣。
警方調查，林嫌105年也在東協廣場犯下一起強制猥褻案，林嫌熟知東協廣場偏僻建築，本月10日叫外送5杯飲料，故意向女店員說，「七樓電梯壞掉，你坐到八樓，再走逃生梯到七樓等我」。
妙齡女店員不疑有他，將飲料帶至七至八樓樓梯間交貨，未料林嫌對其強行擁抱、襲胸、襲臀，女店員尖叫反抗，林嫌拉扯女店員頭髮，女店員趁隙逃跑並向店長求救、報警。
台中市警察局第一分局偵查隊獲報，當天已調閱監視器，鎖定涉案林嫌，並報請檢察官指揮偵辦，昨天晚上8時許見時機成熟，優勢警力至東勢區逮捕畏罪依親的林嫌，林嫌坦承犯案，辯稱自己只是「一時情慾衝動」。警詢後今天將林嫌依妨害性自主、強制猥褻、傷害罪嫌移送法辦。
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