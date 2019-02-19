影╱測速大魔王！新竹縣這兩路口 年開2萬張罰單

2019-02-19 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



第二名的路口位於竹北市中華路和光明六路的路口，該路段有50公里的測速桿。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹縣境內測速桿取締交通違規的統計件數出爐，竹北市近兩年才新設的興隆路（與莊敬南路口）和台1線中華路（與光明六路口）兩支，雙雙以破兩萬件，奪下第1名和第2名，不少鄉親直呼不可思議，紛紛在LINE群組上互相提醒。

新竹縣竹北市興隆路與莊敬南路口，正好位於新竹地方法院與地檢前，去年剛新設50公里的測速桿，去年一整年取締共22335件，不少都是機車超速被取締。據了解，該路口屬於Ｔ字型路口，從興隆路段過來的車輛，由於右方無路口，不少機車騎士一看見橘燈，就加速前進，往往就超過限速。

該路段筆直，駕駛人一不小心就超速，多次向縣政府陳情。日前新竹縣府交旅處、警察局等曾經一同會勘，然因為興隆路曾發生過幾起死亡車禍，會勘後仍決定限速50公里，提醒駕駛人不要超速。

第二名的路口位於竹北市中華路和光明六路的路口，去年共有21234萬件，據了解，該路段除了超速外，約有一萬件屬於紅燈越線、紅燈右轉、闖紅燈等，另一萬件則是50公里超速的案件。