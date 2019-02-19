影╱紅燈？綠燈？ 婦人穿越大路口遭車撞飛慘死

2019-02-19 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大肚區66歲陳姓婦人今天上午6時9分，行經工業28路行人穿越道，準備穿越向上路五段大路口，到對面市場買菜，在往台中港方向快車道遭38歲陳姓男子駕駛的黑色轎車撞擊，當場噴飛，臟器外露，左小腿遭截斷慘死。要到台中港碼頭工作的陳姓駕駛表示，行經路口是綠燈，因天色昏暗，沒看見婦人。警方發現陳姓駕駛酒測值為零，已調閱周邊路口監視器畫面，送交台中市警局交通警察大隊事故處理組分析，釐清車禍發生原因。

警方調查，這名陳姓婦人在今天上午6時從路口處走行人穿越道，準備穿越向上路五段，婦人走到往台中港方向的快車道一半時，先有一輛轎車從婦人前方通過，不到5秒，婦人快走到分隔島時，遭陳姓男子駕駛的黑色轎車撞擊，當場慘死。

附近居民表示，當時聽到巨大撞擊聲，出門查看發現是死亡車禍，由於當時是上班時間，造成上班車潮大堵塞，已有行經的機車騎士停下來在路口幫忙指揮交通，並協助報警處理。

警方到場時發現，死者遭撞飛，臟器外露，左小腿截斷，散落快車道路面，死者外套、鞋子、雨傘等物品 也也都散落在快車道上；肇事轎車右前引擎蓋嚴重凹陷，右側擋風玻璃破一個大洞，可見撞擊力道之大。

警方立即封鎖快車道，並通知死者家屬到場。死者兒子住附近趕來，表示媽媽都很早起床，通過發生事故的向上路五段大路口，到對面的菜市場買菜。