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酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

「想搭火車環島」少年出門失蹤 熱血新竹警跨縣尋回

2019-02-19 11:55聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一名15歲劉姓少年，雖已就讀國三，但因心智年齡只有國小中高年級程度，家人在17日發現他帶著行李出門，徹夜未歸，家人報警尋求協助，由於家人提及劉姓少年是鐵道迷，也常說「想坐火車環島」，昨經由悠遊卡紀錄查詢到少年可能乘坐火車北上，新竹市警察局東門派出所積極通報各單位協尋，昨晚順利找到劉姓少年，還派出警車載著家人北上，一起將劉姓少年接回家。

新竹市警察局東門派出所指出，劉姓少年的家人於17日晚6時許報案，警方除調閱監視器追查外，也通報各大單位協尋，同時向悠遊卡公司調閱刷卡資料，一開始只查到少年進站資訊，之後透過悠遊卡紀錄發現劉姓少年已搭上火車北上，並在台北市一帶坐著捷運徘徊，新竹警方也通報台北市警察局多加留意。

警方指出，經過調查、通報及各方支援配合，果然在昨晚間10時許傳來好消息，由於劉姓少年在捷運站前準備儲值，恰好被巡邏的捷運警察發現，捷運警察趕緊通報並協助安置劉姓少年，劉姓少年先由警方帶回忠孝西路派出所休息。

少年向警方表示，因想要搭火車出去玩，所以才離開家裡。劉姓少年被警察發現時精神良好，也無外傷，而東門派出所也立即通知家人，並派警車帶劉母一起北上，親自將劉姓少接回家，劉母感謝警方與廣大網友的幫忙，讓他們家能夠順利團圓。

劉姓少年獨自帶著行李出門徹夜未歸，家人報警尋求協助，昨晚警方順利找到劉姓少年，還...
劉姓少年獨自帶著行李出門徹夜未歸，家人報警尋求協助，昨晚警方順利找到劉姓少年，還派出警車載著家人北上，一起將劉姓少年接回家。圖／警方提供
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