才說酒駕零容忍 高市警酒駕自摔酒測值達1.24毫克
酒駕零容忍！但高市警察局今凌晨發生員警酒駕自摔。今天凌晨12點半，高市前鎮分局前鎮街派出所黃姓員警酒駕騎車自摔，警方、消防人員獲報後趕往現場，黃姓男子意識清楚，臉部擦傷，拒絕配合包紮，送醫後，發現是員警，經抽血後換算酒測值達1.24毫克。
高市警局重申酒駕零容忍，一切依規定處理。警方調查，黃姓員警（46歲）18、19日休假，18日晚間跟朋友在市區燒烤店吃飯，黃搭計程車前往赴約，聚餐完後，搭車回到林園後，疑貪圖方便騎機車回家，沒想到就在距家附近兩百多公尺，自摔在林園區王公路上。
民眾發現後報案，救護車將黃姓員警送到建佑醫院後，今已出院，臉部擦傷，已無大礙，由於現場疑似有酒駕，經抽血後換算酒測值達1.24毫克。
高市警察局長李永癸在春節期間曾說「酒駕就像路上不定時炸彈，春節期間要請員警化身為拆彈專家，強力防制酒駕，對酒駕要零容忍」，未料今竟發生員警酒駕自摔案件。
高市警方已展開內部調查，對於直屬所長、長官等部分，將待調查後連帶處分。據了解，高市警局去年發生8名員警酒駕，黃姓員警酒駕是高市今年第一件。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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