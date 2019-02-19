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酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

才說酒駕零容忍 高市警酒駕自摔酒測值達1.24毫克

2019-02-19 11:27聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市前鎮分局黃姓員警今凌晨返家途中在林園區王公一路上酒駕自摔。圖／翻攝googl...
高市前鎮分局黃姓員警今凌晨返家途中在林園區王公一路上酒駕自摔。圖／翻攝google map
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酒駕零容忍！但高市警察局今凌晨發生員警酒駕自摔。今天凌晨12點半，高市前鎮分局前鎮街派出所黃姓員警酒駕騎車自摔，警方、消防人員獲報後趕往現場，黃姓男子意識清楚，臉部擦傷，拒絕配合包紮，送醫後，發現是員警，經抽血後換算酒測值達1.24毫克。

高市警局重申酒駕零容忍，一切依規定處理。警方調查，黃姓員警（46歲）18、19日休假，18日晚間跟朋友在市區燒烤店吃飯，黃搭計程車前往赴約，聚餐完後，搭車回到林園後，疑貪圖方便騎機車回家，沒想到就在距家附近兩百多公尺，自摔在林園區王公路上。

民眾發現後報案，救護車將黃姓員警送到建佑醫院後，今已出院，臉部擦傷，已無大礙，由於現場疑似有酒駕，經抽血後換算酒測值達1.24毫克。

高市警察局長李永癸在春節期間曾說「酒駕就像路上不定時炸彈，春節期間要請員警化身為拆彈專家，強力防制酒駕，對酒駕要零容忍」，未料今竟發生員警酒駕自摔案件。

高市警方已展開內部調查，對於直屬所長、長官等部分，將待調查後連帶處分。據了解，高市警局去年發生8名員警酒駕，黃姓員警酒駕是高市今年第一件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市前鎮分局前鎮街派出所黃姓員警今凌晨酒駕自摔，酒測值高達1.24毫克。圖／翻攝...
高市前鎮分局前鎮街派出所黃姓員警今凌晨酒駕自摔，酒測值高達1.24毫克。圖／翻攝前鎮街派出所臉書
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