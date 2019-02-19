警察叔叔別抓我！3歲女童走失 暖警耐心揪童賞犬降戒心

2019-02-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第六警分局西屯所在16日晚間獲報，轄區有一名女童疑似走失，警員獲報前往協助，未料女童看到警員後，誤以為警察「要把她抓走」，因此嚇得跑給警員追，幸好路旁有寵物店，警員先耐心安撫女童後，利用店內寵物犬轉移女童注意，並向勤務中心確認，發現有一對父母也通報有女兒走失，經查證確認女童就是王姓夫妻所走失的女兒。

台中市第六分局西屯派出所警員樓宏漪、羅健智16日晚間6時許接獲民眾報案，稱有名女童獨自在路旁徘徊，警方到場時，女童誤以為「警察叔叔要把我抓走」，一度害怕想要逃離現場，樓見狀趕緊上前安撫女童情緒，說明「警察叔叔是要幫忙她找到爸爸媽媽」，並與寵物店店家協力讓女童賞玩寵物犬，藉此緩和情緒。

兩警同時讓女童在寵物店稍作休息，兩警也嘗試向女童詢問一些線索，同時間，兩警接獲通報，有對王姓夫妻報案稱女兒不見，經警方比對資料確認，該女童即為該父母尋找走失之女兒，立即通知父母至現場帶回。